La clave para calmar a niños y familias en urgencias: Xanit y Vithas Málaga se unen en el reto de humanizar pediatría

Las claves nuevo Generado con IA Vithas Xanit y Vithas Málaga organizan un taller para formar a profesionales en humanización pediátrica en urgencias. El taller, el 23 de abril, enseñará claves de empatía y comunicación clínica para mejorar la atención a menores y familias. Especialistas abordarán cómo gestionar el miedo y la ansiedad en niños y familias, y la importancia de la resiliencia del personal sanitario. Se analizarán casos prácticos para aplicar técnicas de comunicación, regulación emocional y escucha activa en situaciones de alta demanda emocional.

Los hospitales Vithas Xanit y Vithas Málaga han unido sus fuerzas y van a formar a profesionales médicos para que sepan reforzar la humanización pediátrica en situaciones de alta demanda emocional.

El taller tendrá lugar el próximo 23 de abril y se llamará Humanizar la urgencia pediátrica: claves de empatía y comunicación clínica, según han informado en un comunicado.

En este sentido, el doctor Enrique Sánchez, jefe del Servicio de Pediatría de los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, ha asegurado que "la humanización pediátrica es esencial en servicios de urgencias, donde la tensión emocional condiciona la percepción del entorno y dificulta la comunicación".

Además, añade que “una atención humanizada mejora la confianza y disminuye la ansiedad en familias y menores, reforzando la calidad asistencial”.

Por su parte, el doctor Juan Pérez, jefe del servicio de Cirugía Pediátrica de ambos hospitales, aclara que integrar en la atención un enfoque biopsicosocial aumenta el bienestar del profesional y del paciente, siendo por lo tanto el objetivo de esta jornada mejorar la comunicación asistencial, reducir el estrés familiar y fortalecer la eficacia clínica.

La humanización pediátrica como pilar asistencial

El taller contará con la neuropsicóloga Carmen Pérez Enríquez, quien abordará cómo el miedo bloquea la capacidad de escucha y el procesamiento cognitivo. Comprender este mecanismo permite al personal sanitario adaptar su comunicación, validar emociones y favorecer la cooperación durante el proceso asistencial.

La psicóloga y coach Lucía Pérez Ruiz expondrá estrategias de resiliencia empática, destacando la importancia de que el profesional mantenga límites sanos para evitar desgaste emocional. Protegerse para poder cuidar es una competencia clave en entornos de urgencias.

Una comunicación adaptada al menor

El evento contará también con la asistencia del pediatra José Enrique Sánchez, que aportará la visión clínica, explicando cómo una comunicación adaptada a la etapa de desarrollo del menor, mejora la comprensión, disminuye conflictos y previene reclamaciones. En urgencias pediátricas, ajustar expectativas y explicar procedimientos con claridad es determinante.

La jornada incluirá además el análisis práctico de un caso clínico, donde los asistentes podrán aplicar herramientas de regulación emocional, escucha activa y comunicación estructurada. Con esta iniciativa ambos hospitales reafirman su compromiso con la mejora continua de la experiencia paciente y el bienestar del equipo sanitario, impulsando prácticas formativas alineadas con la evidencia científica.