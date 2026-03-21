La apnea del sueño afecta ya a 170.000 personas en Málaga: estos son los síntomas que no debes ignorar

Hombre con CPAP, un tratamiento médico para la apnea del sueño y otros trastornos respiratorios Shutterstock

Las claves nuevo Generado con IA La apnea obstructiva del sueño afecta a unas 170.000 personas en Málaga, con mayor incidencia en edades avanzadas y también en niños. Este trastorno provoca interrupciones de la respiración durante el sueño, lo que reduce la oxigenación y puede derivar en problemas neurológicos, cardiológicos y circulatorios. Se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y se sospecha que incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer. El diagnóstico se realiza mediante poligrafía y ecografía de la grasa lingual, y el Hospital Virgen de la Victoria atiende a miles de pacientes y realiza cientos de estudios del sueño anualmente.

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio frecuente que se caracteriza por interrupciones repetidas de la respiración durante el descanso nocturno, lo que provoca un sueño no reparador y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Se estima que afecta a cerca del 10% de la población, lo que en la provincia de Málaga se traduce en unas 170.000 personas y su incidencia es mayor a medida que avanza la edad, aunque también puede presentarse en niños.

El principal problema de esta enfermedad es que al estar mucho tiempo sin respirar durante la noche, se produce una menor oxigenación del cuerpo y eso puede derivar en problemas neurológicos, cardiológicos y circulatorios.

Además, se está empezando a afirmar que puede producir una mayor posibilidad de sufrir algún tipo de cáncer y se estima que la mitad de los pacientes que fallecen en España de una patología cardiovascular padecen apnea.

Cuando el paciente está dormido, solo puede sospechar que padece apnea de dos maneras. Una es porque la persona con la que duerme se lo comenta, generalmente debido a los ronquidos, o porque presenta varios síntomas, como fatiga, dolor de cabeza y somnolencia a lo largo del día.

Para identificar la apnea, lo más común es realizar una poligrafía. En este estudio, el paciente se coloca, al irse a dormir en su casa, un sensor en el pecho, otro en el dedo y una cánula nasal.

Este dispositivo registra si se producen apneas, cuántas ocurren y, con esos datos, el médico establece el diagnóstico.

También hay que destacar que en España se dispone de otra prueba diagnóstica para esta enfermedad que se trata de la ecografía de la grasa lingual, que ya se está utilizando en algunos hospitales de la provincia.

Tratamiento de apnea en el Clínico

Para tratar esta enfermedad, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga dispone de un servicio de Neumología, donde atienden a unos 4.500 pacientes en sus consultas externas al año.

Además, también lleva a cabo más de 3.700 estudios del sueño para diagnosticar este tipo de trastorno que condiciona la calidad de vida y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en las personas que lo padecen.

De ahí que la especialista en Neumología y responsable de la unidad del Sueño, Nuria Reina, haya asegurado que “es fundamental informar acerca de la apnea del sueño, su diagnóstico, así como su tratamiento, sirviendo como punto de reunión este tipo de iniciativas para resolver todas las dudas de los pacientes”.