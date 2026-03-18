El Hospital Vithas Xanit Internacional realiza un TAC al Cristo del Nazareno de Benalmádena

Las claves nuevo Generado con IA El Cristo del Nazareno de Benalmádena ha sido sometido a un TAC y radiografías en el Hospital Vithas Xanit Internacional para evaluar su estado interno. La iniciativa responde a la preocupación de la hermandad por una posible rotura detectada en la zona del cabello tras la última Semana Santa. Las pruebas de imagen buscan asegurar la conservación de la talla y prevenir daños estructurales sin intervenir físicamente la obra. La imagen ha sido evaluada también por el restaurador Pedro Manzano, reconocido por su trabajo en la Virgen de la Macarena de Sevilla.

El Cristo del Nazareno de Benalmádena, una imagen emblemática de la Semana Santa del municipio, se ha sometido a un TAC y varias radiografías en el Hospital Vithas Xanit Internacional.

El objetivo de estas pruebas es asegurar la conservación de la imagen y prevenir posibles daños estructurales, según ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

El TAC se realizó en las instalaciones del Hospital Vithas Xanit Internacional, utilizando equipos de última generación. Esta técnica diagnóstica permite obtener imágenes detalladas que ayudan a evaluar el estado interno de la talla sin causar ningún daño.

“La tecnología de diagnóstico por imagen nos permite detectar alteraciones internas sin interferir en su estructura”, ha explicado Ignacio Álvarez, jefe de servicio de Diagnóstico por la Imagen del hospital.

Colaboración entre cultura y salud

La iniciativa surge tras la preocupación de la hermandad por una posible rotura detectada en la zona del cabello al finalizar la pasada Semana Santa.

“No sabíamos si se trataba de un daño relevante o superficial, y recordábamos el caso de la Virgen de los Dolores, que fue examinada también en Vithas Xanit y ese informe nos tranquilizó muchísimo. Por eso contactamos de inmediato con el centro”, ha explicado José Antonio Molina, miembro de la junta de gobierno de la Hermandad del Cristo del Nazareno de Benalmádena.

Hasta la fecha no se había realizado un TAC a ninguna figura del Cristo de la hermandad, aunque sí se había estudiado, con anterioridad, la imagen de la Virgen. En esta ocasión, el objetivo principal es evaluar si la madera presenta algún problema interno no visible desde el exterior.

“Eso es precisamente lo que necesitamos saber. Nosotros no podemos evaluar el interior de la talla, por eso confiamos en los profesionales del hospital, que sabemos que lo harán de la mejor forma posible”, señala José Antonio Molina.

Un símbolo protegido con responsabilidad

Desde la Hermandad del Cristo del Nazareno subrayan que el cuidado de sus imágenes es una labor continua, guiada por la responsabilidad y el afecto: “Para nosotros, las imágenes son parte de nuestra familia; durante todo el año estamos pendientes de cualquier detalle y consultamos a profesionales cuando surge una preocupación”.

La imagen ha sido evaluada por un restaurador de referencia nacional, Pedro Manzano, el mismo especialista que intervino en la Virgen de la Macarena de Sevilla, “una garantía absoluta por la calidad y el reconocimiento de su trabajo”.

“El Cristo del Nazareno es un símbolo muy querido por Benalmádena, parte de nuestra identidad cultural y religiosa; este estudio nos ayudará a actuar con responsabilidad y asegurar su conservación”, concluyó José Antonio Molina.