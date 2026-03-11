Solo la mitad de los médicos agredidos en Málaga denuncia: mujer, joven y en Atención Primaria, el perfil más repetido

Concentración de este jueves en el centro de salud de Alhaurín de la Torre. SMM

Ser médica, tener menos de 35 años y trabajar en Atención Primaria son tres de las características que cumplen más del 60% de los médicos malagueños que sufrieron una agresión durante el 2025.

De las 72 agresiones, 69 tuvieron lugar en la sanidad pública y tres en la privada. De este total de agresiones, tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico de Málaga se lamentan de que solo el 52% de las víctimas denunciaron.

En concreto, se contabilizaron 41 denuncias, de las cuales 38 se hicieron a través del Colegio de Médicos y 3 mediante el Sindicato Médico de Málaga.

Si hablamos por zonas, el Distrito Málaga-Guadalhorce es en el que más agresiones se produjeron, encabezando la lista los centros de salud de Alhaurín el Grande y Cruz del Humilladero. En total en solo esta zona se produjeron el 26% del total de los actos violentos registrados el año pasado.

Cabe señalar que el 64% de las víctimas de las agresiones han sido mujeres; el 100% de las 72 fueron verbales y el 21,7% físicas.

Además, el 79,72% tuvieron lugar en Atención Primaria mientras que el resto tuvieron lugar en centros hospitalarios.

De estos datos se desprende que ser mujer, tener menos de 35 años y trabajar en Atención Primaria es el perfil donde se dan la mayoría de las agresiones. Ante esta situación, la vocal de Prevención de Riesgos Laborales y delegada de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, Teresa Valle, remarcó que en la mayoría de los centro de salud continúan “sin personal de seguridad” y se lamentó de que “no se han frenado las cifras, pese a la creación del Observatorio de Agresiones el pasado año”.

“Por desgracia, un año más nos tenemos que enfrentar a estos preocupantes datos que refleja lo que vivimos los médicos cada día durante el ejercicio de nuestra profesión”. Así definió Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, esta situación.

Asimismo, Navarro hizo hincapié en que “esto es sólo la punta del iceberg ya que la mayoría de los médicos no denuncian. No lo hacen porque han normalizado la violencia en consulta hasta tal punto que sólo llegan al juzgado los casos más alarmantes”.