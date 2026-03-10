Las agresiones a médicos no frenan en Málaga: se registran 72 ataques contra sanitarios en la provincia durante 2025

Colegio de Médicos y Sindicato Médico de Málaga en la presentación de los datos. SMM

Las agresiones a médicos no cesan. Este 2026 ya se han registrado en la provincia 7 actos violentos contra facultativos y, según han informado desde el Colegio de Médicos de Málaga este martes, el año pasado un total de 72 profesionales de la medicina fueron agredidos.

“Por desgracia, un año más nos tenemos que enfrentar a estos preocupantes datos que refleja lo que vivimos los médicos cada día durante el ejercicio de nuestra profesión”. Así ha definido Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, esta situación.

De estas 72 agresiones, 69 tuvieron lugar en la sanidad pública y tres en la privada. Del total, el 64% fueron a mujeres; el 100% verbales y el 21,7% físicas.

El 79,72% tuvieron lugar en Atención Primaria mientras que el resto tuvieron lugar en centros hospitalarios.

De estos datos se desprende que ser mujer, tener menos de 35 años y trabajar en Atención Primaria es el perfil donde se dan la mayoría de las agresiones.

En este punto, Navarro ha hecho hincapié en que “esto es sólo la punta del iceberg ya que la mayoría de los médicos no denuncian. No lo hacen porque han normalizado la violencia en consulta hasta tal punto que sólo llegan al juzgado los casos más alarmantes”.

A esto hay que añadirle que en 2015 se modificó el Código Penal y desde entonces los insultos no están tipificados como delito con lo que denunciar no sirve de nada. Sólo se puede denunciar si hay amenaza o agresión física”, ha señalado el pediatra.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín Noblejas, ha remarcado que “un profesional que trabaja con miedo no puede cuidar con excelencia”.

“Quienes trabajan en la atención sanitaria dedican su vida a cuidar a los demás pero en ocasiones se enfrentan a situaciones de violencia verbal, amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas”, ha añadido.

Por otro lado, la vocal de Prevención de Riesgos Laborales y delegada de Atención Primaria, Teresa Valle, ha incidido en que “sólo denuncian, aproximadamente, la mitad de los profesionales y, la mayor parte, lo hace a través del Colegio de Médicos de Málaga. De las 72 agresiones, 38 denunciaron a través del Colegio de Médicos y 3 mediante el Sindicato Médico de Málaga”.

Asimismo, ha asegurado que “en Atención Primaria del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce se concentran el 26% del total de las agresiones en Málaga y provincia, encabezando la lista los centros de salud de Alhaurín el Grande y Cruz del Humilladero”.

Del mismo modo que ha denunciado que “no hay una actualización del Plan de Prevención contra las agresiones del SAS de 2020; seguimos sin personal de seguridad en la mayoría de los centros de salud; y no se han frenado las cifras, pese a la creación del Observatorio de Agresiones el pasado año”.

Colegio y Sindicato Médico solicitan sentencias ejemplarizantes por parte de la justicia, sanciones administrativas por parte de la Administración, más seguridad en los centros de salud y campañas dirigidas a la ciudadanía.