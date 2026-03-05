Un paciente amenaza, persigue e intenta agredir a un médico y una enfermera en el centro de salud de Alhaurín de la Torre

Concentración de este jueves en el centro de salud de Alhaurín de la Torre. SMM

Las agresiones a sanitarios no cesan en la provincia. Un nuevo acto violento contra profesionales de la salud de Málaga se registró el pasado 15 de febrero en el centro de salud de Alhaurín de la Torre.

Al parecer, un paciente que ha agredido en varias ocasiones a profesionales, solicitó morfina a su médico en el centro de salud de Alhaurín de la Torre. Al no poder contar con la medicación solicitada, reaccionó de forma agresiva tirando un monitor de la consulta al suelo.

Posteriormente, el usuario persiguió al facultativo por los pasillos del centro de salud amenazándolo, sin llegar a agredirle físicamente, hasta que abandonó el centro sanitario.

Al día siguiente, el 16 de febrero, regresó al centro para volver a exigir la prescripción de morfina en el área de Enfermería de Urgencias.

En esta ocasión intentó dar un puñetazo a una enfermera, aunque un técnico de ambulancia pudo evitar el golpe y reducir al paciente hasta que salió del centro de salud después de que se le volviera a denegar el analgésico.

Ante esta situación, el Sindicato Médico de Málaga se ha concentrado a las puertas del ambulatorio este jueves para denunciar este nuevo acto de violencia contra un compañero, en un comienzo de año en el que ya han registrado un total de seis casos de agresiones a médicos en la provincia.