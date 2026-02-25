El doctor Ignacio Castaño, nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Vithas Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El doctor Ignacio Castaño Uhagón es el nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética en Vithas Málaga, así como en los centros médicos Limonar y Torremolinos. Castaño es experto en el tratamiento integral del cáncer de piel y otras patologías dermatológicas, destacando su dominio en cirugía micrográfica de Mohs para la eliminación precisa de tumores cutáneos. El nuevo responsable también abordará un amplio espectro de patologías como acné, rosácea, psoriasis, dermatitis atópica, alopecia y lesiones cutáneas benignas. El servicio incluye tratamientos de estética facial como ácido hialurónico, mesoterapia, inductores de colágeno y láser dermatológico, ofreciendo atención integral en consulta externa, urgencias y hospitalización.

El Hospital Vithas Málaga ha sumado a su equipo al doctor Ignacio Castaño Uhagón como nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética, tanto del citado centro hospitalario como de los centros médicos Limonar y Torremolinos. Con esta designación, Vithas Málaga se refuerza incorporando a

El doctor Castaño es experto en el tratamiento integral del cáncer de piel y otras patologías dermatológicas. Se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con una formación especializada para realizar diagnósticos tempranos y certeros, tratamientos tópicos, terapia fotodinámica y cirugía del cáncer de piel, incluyendo la cirugía micrográfica de Mohs. Esta técnica, reconocida por su máxima precisión, permite eliminar el tumor con un control intraoperatorio exhaustivo de los márgenes, asegurando la mayor eficacia y preservación del tejido sano.

Además de su especialización en oncología cutánea, el nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Vithas Málaga abordará un amplio espectro de patologías dermatológicas, incluyendo lesiones cutáneas benignas, acné y rosácea, psoriasis, dermatitis atópica y alopecia.

Tiene experiencia en un amplio espectro de patologías dermatológicas, incluyendo lesiones cutáneas benignas, acné y rosácea, psoriasis, dermatitis atópica y alopecia. Tiene experiencia en un amplio espectro de patologías dermatológicas, incluyendo lesiones cutáneas benignas, acné y rosácea, psoriasis, dermatitis atópica y alopecia.

Su experiencia se extiende también a tratamientos de estética facial como el ácido hialurónico, la mesoterapia, los inductores de colágeno y el manejo de la hiperhidrosis, así como el uso de láser dermatológico (CO2 fraccionado y luz pulsada intensa).

"Contamos con tecnología como el láser CO2 para eliminación de lesiones cutáneas benignas, como queratosis o lunares. Todo ello nos permite combinar tratamientos láser CO2 fraccionado o luz pulsada intensa para renovación cutánea, mejorando manchas y cicatrices. En definitiva, la combinación de diferentes técnicas es la mejor estrategia para conseguir una piel sana y bonita" afirma el especialista.

El Servicio de Dermatología de Vithas Málaga está ubicado tanto en el propio hospital, como en los centros médicos Vithas Limonar y Torremolinos, y ofrece cobertura completa en consulta externa, urgencias y hospitalización, garantizando una atención personalizada y de calidad a todos los pacientes.