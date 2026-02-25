El Clínico de Málaga estrena nueva sala de radiología digital: 247.000 euros para reducir un 84% el tiempo de las pruebas

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Clínico de Málaga ha inaugurado una nueva sala de radiología digital directa y robotizada con inteligencia artificial, tras una inversión de 247.127 euros. La nueva tecnología permite reducir en un 84% el tiempo de algunas pruebas y disminuir hasta en un 50% las dosis de radiación para los pacientes. El sistema robotizado, equipado con cámara de visión asistida y sensor de movimiento, mejora la precisión diagnóstica y la experiencia del paciente. El centro de especialidades San José Obrero, donde se concentra la mayor parte de las pruebas de radiología simple, atiende a unos 30 pacientes por turno.

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria está de estreno. Este miércoles ha inaugurado una nueva sala de radiología digital directa y robotizada con Inteligencia Artificial de última generación instalada en su centro de especialidades CESJO.

La inversión para esta nueva sala asciende a los 247.127 euros, de los que 208.120 euros corresponden a la adquisición del equipamiento y 39.007 euros a los trabajos de adecuación de espacios, decoración e instalación.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de modernización de la Consejería de Sanidad para acercar la alta tecnología a los centros de especialidades, optimizando la respuesta asistencial.

El modelo Samsung GC85A Vision+

La nueva sala incorpora tecnología robotizada con suspensión a techo, lo que permite un posicionamiento automático según protocolos establecidos.

Entre sus características técnicas más disruptivas destaca una cámara de visión asistida con IA para análisis corporal 3D, que permite la monitorización continua del paciente en tiempo real y recomienda la dosis de radiación exacta según su tamaño y espesor.

Esta precisión permite una reducción superior al 50% de las dosis de radiación de forma general, alcanzando un 45% de reducción específica en estudios complejos.

Además, el software avanzado permite, con un único disparo, obtener diferentes visualizaciones (como eliminar la visión de las costillas en tórax o resaltar tubos y drenajes), evitando repeticiones e impactos innecesarios de radiación.

Beneficios para el paciente y agilidad diagnóstica

La incorporación de esta tecnología no solo mejora la seguridad, sino también la experiencia del paciente y la eficiencia del servicio a través de herramientas de detección precoz de anomalías, como neumonía o nódulos, mediante el marcado de áreas de sospecha en tiempo real.

Asimismo, la telemetría inteligente permite agilizar significativamente el procesamiento de imágenes, llegando a reducir el tiempo de ciertos estudios en un 84%. Esta rapidez, sumada a la robotización y ergonomía del equipo, acorta los tiempos de examen en un 34% respecto a los sistemas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort para el usuario.

Finalmente, la precisión se ve reforzada por un sensor de movimiento integrado que evita disparos fallidos cuando el paciente se mueve, eliminando así las tasas de rechazo y garantizando un diagnóstico certero desde la primera toma.

Por su parte, el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, ha afirmado que “con esta nueva infraestructura, este centro de especialidades mejora su respuesta a estos estudios de alta demanda en el marco del complejo hospitalario que continúa trabajando en su compromiso con la innovación asistencial, ofreciendo a los ciudadanos un entorno más seguro, rápido y humano para sus diagnósticos radiológicos”.

Actividad asistencial

En cuanto a la actividad asistencial, en el total de pruebas realizadas por los servicios de todas las modalidades diagnósticas en toda el área hospitalaria de la especialidad de Radiodiagnóstico; se han llevado a cabo 810.255 pruebas en 2025, de las cuales 473.252 corresponden a radiología simple.

En este contexto, cabe señalar que, el centro de especialidades San José Obrero es el centro donde se realiza un mayor volumen de este tipo de estudios de radiología simple o radiología convencional, ya que en él se concentran las consultas de las especialidades que atienden la patología del aparato locomotor (Rehabilitación, Traumatología y Reumatología).

Aproximadamente, se benefician unos 30 pacientes por turno, lo que refleja el alto impacto asistencial y la accesibilidad de esta prestación diagnóstica.