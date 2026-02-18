Más de 1.000 médicos toman la calle Larios de Málaga para exigir un estatuto propio: “No somos héroes, sino esclavos”

Las claves nuevo Generado con IA Más de 1.000 médicos se manifestaron en la calle Larios de Málaga para exigir un Estatuto Marco propio y mejores condiciones laborales. El colectivo denuncia las guardias de 24 horas, asegurando que son insostenibles, mal remuneradas y no se reconocen para la jubilación. Los médicos piden negociar con el Ministerio de Sanidad para lograr una regulación que dignifique la profesión y proteja la sanidad pública. Durante la protesta se exhibieron pancartas con lemas como “No somos héroes, somos esclavos”, denunciando la precariedad y explotación laboral.

Poco antes de las 11.30 horas las primeras batas blancas se congregaban en torno a la plaza de la Marina en el tercer día de huelga para exigir un Estatuto Marco propio. Esta concentración forma parte de la primera semana de paro que han decidido llevar a cabo los médicos españoles y que en Málaga la han secundado el 25% de los facultativos, según la Junta de Andalucía.



Al encuentro se han sumado miembros de la Asociación MIR España, facultativos y representantes del Colegio de Médicos. El presidente de la institución, Pedro J. Navarro, ha encabezado una manifestación que, según cifras del colegio, ha reunido a más de 1.000 médicos. Alrededor de las 12.30 horas han marchado desde la Marina hacia calle Larios, donde ha denunciado ante los medios de comunicación la insostenibilidad de las guardias de 24 horas.

En este punto, ha señalado que “no se puede operar a las cuatro de la madrugada como se opera a las diez. Se tiene que regular y se deben cobrar porque es una incongruencia que no valgan para la jubilación pero sí coticen a la Seguridad Social. Es inhumano y se cobra menos que las horas ordinarias”.

Además, ha subrayado que es “insostenible” el actual sistema público de sanidad en unas condiciones “de explotación y vergonzosas”.

Por su parte, Virginia Ortega, vicesecretaria del Colegio de Médicos y médico de familia, ha destacado que esta lucha “compete a todos, puesto que se trata de dignificar la profesión médica y defender la sanidad pública”.

Lo que le han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, es que se siente con los sindicatos a negociar y que se pare la huelga; pero para ello exigen una regulación de las condiciones laborales que se reflejen en un Estatuto Marco que se adapte a las necesidades de los facultativos y que se computen las horas extra como horas trabajadas.

Ana Pérez, médico de familia, ha afirmado que en un día normal tendría un horario de 8.00 a 15.00, pero que, en guardias, empezaría a partir de las 15.00 hasta las 8.00 del día siguiente.

“Vivo en primera persona cómo la vocación se va erosionando con la precariedad y aparte me parece absolutamente perverso que se utilice eso como justificación de no avanzar en derechos laborales”, ha apuntado.

Pese a que desde el Ministerio afirman que es competencia autonómica, ha asegurado que hay aspectos que no pueden quedar en manos de la Junta, como acabar con que las guardias de 24 horas sean obligatorias o solo lo sean en función de las necesidades del servicio.

La tercera jornada de paro ha dejado pancartas por calle Larios con lemas como “No somos héroes, somos esclavos”, “Médico agotado, error asegurado” o “No es vocación, es explotación” que han terminado llegando a la plaza de la Constitución cerca de las 14:00, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.