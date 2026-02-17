El reto del Paracetamol en redes preocupa en el Hospital Materno de Málaga: hay varios niños intoxicados

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Materno de Málaga alerta sobre un reto viral en redes sociales que incita a menores a ingerir grandes cantidades de paracetamol. En las últimas semanas, varios menores de 14 años han sufrido intoxicaciones graves por este reto, requiriendo ingreso hospitalario, aunque sin fallecimientos. Los especialistas advierten que estos desafíos pueden tener consecuencias graves e incluso mortales, e insisten en que los medicamentos nunca deben tomarse como un juego. Se recomienda a las familias vigilar la actividad de sus hijos en redes sociales y estar atentos a síntomas como vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva.

El Hospital Regional de Málaga ha lanzado una advertencia sobre los riesgos que entrañan determinados retos virales que circulan por redes sociales como TikTok y que animan a menores a ingerir grandes cantidades de medicamentos. Entre ellos figura el denominado “reto del paracetamol”, que llega a promover consumos de hasta diez gramos de este fármaco, una dosis potencialmente tóxica.

El aviso, difundido a través de los perfiles oficiales del centro sanitario, se produce después de que en las últimas semanas se hayan atendido en Urgencias varios casos de intoxicaciones graves en menores de 14 años. Todos ellos requirieron ingreso hospitalario, aunque no se han registrado fallecimientos. EL ESPAÑOL de Málaga ha preguntado al centro hospitalario sobre cifras exactas, pero han añadido que "no constan cifras oficiales".

Silvia Oliva, pediatra de Urgencias del hospital malagueño, subraya en el vídeo difundido por el hospital que este tipo de desafíos pueden tener “consecuencias graves” para la salud. Advierte de que la ingesta masiva de medicamentos de uso común en los hogares, como analgésicos o antitérmicos, asumida por los adolescentes como si fuera un juego, puede provocar lesiones importantes e incluso resultar mortal.

Desde el servicio de Urgencias insisten en trasladar a las familias un mensaje claro: los medicamentos “no son nunca un juego”. Recomiendan a los progenitores vigilar la actividad de sus hijos en redes sociales y prestar especial atención a posibles señales de alerta, como vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva.

Oliva recuerda que, aunque la tecnología ofrece múltiples beneficios, es imprescindible que los adultos acompañen a los menores para garantizar un uso responsable y seguro. El reto, que también se ha detectado en otros países, incita a consumir dosis tóxicas de paracetamol y a compartir posteriormente en internet quién resiste más, quién permanece más días hospitalizado o quién necesita más intervenciones médicas.