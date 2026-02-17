El ictus lacunar, un accidente cerebrovascular que pasa desapercibido: expertos de Vithas Xanit alertan del peligro

Las claves nuevo Generado con IA El ictus lacunar es un tipo de accidente cerebrovascular de menor tamaño cuyas secuelas pueden confundirse con los efectos del envejecimiento. Sus síntomas, como dificultades motoras, problemas en el habla, alteraciones cognitivas y cambios emocionales, suelen pasar desapercibidos y dificultan el diagnóstico. Factores de riesgo como la hipertensión crónica, el tabaquismo y la diabetes aumentan la probabilidad de sufrir un ictus lacunar. La Unidad de Rehabilitación Neurológica de Vithas Xanit ofrece un tratamiento personalizado y multidisciplinar para maximizar la recuperación de los pacientes con daño neurológico.

Las secuelas de un ictus lacunar, un tipo de accidente cerebrovascular de menor tamaño, pueden confundirse con los cambios asociados al envejecimiento, según han alertado desde la Unidad de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Estos ictus, aunque discretos, pueden manifestarse mediante síntomas como dificultades para mover brazos o piernas, problemas para hablar o tragar, oalteraciones en la memoria y el estado emocional.

Los especialistas advierten que estos signos, a menudo atribuidos a la edad, pueden ser en realidad señales de alarma que requieren atención médica inmediata. IRENEA forma parte del Instituto de Neurociencias de Vithas y cuenta con unidades especializadas en neurorrehabilitación en Vithas Valencia Consuelo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Vigo, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, además de un centro monográfico en Elche, consolidando una red de referencia para el abordaje integral del daño neurológico.

Un ictus pequeño, pero peligroso

En este punto, el doctor Enrique Noé, director de investigación de IRENEA y neurólogo miembro del Instituto de Neurociencias Vithas, dice que el ictus lacunar "no suele causar los síntomas más evidentes de un ictus mayor, puede ser más peligroso de lo que parece. Afecta a las pequeñas arterias de las zonas más profundas del cerebro, y está relacionado con la hipertensión crónica, el tabaquismo y la diabetes".

Asimismo, incide en que "sus síntomas más sutiles pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo, dificultando el diagnóstico y retrasando un tratamiento que podría evitar mayores daños".

A diferencia de los ictus isquémicos corticales, que suelen estar causados por un coágulo sanguíneo grande, el ictus lacunar se produce por la obstrucción de pequeñas arterias que irrigan zonas del cerebro más profundas, y en donde la zona afectada es menos amplia.

Esto puede dar lugar a déficits neurológicos que no siempre son fáciles de identificar, pero que afectan la vida diaria del paciente.

“El ictus lacunar puede provocar síntomas como hemiparesia, alteraciones sensoriales o dificultades en el habla, alteraciones cognitivas y cambios en el carácter. Aunque estos síntomas no siempre son evidentes y aparecen en mayor o menor intensidad, su impacto en la vida diaria de los pacientes es considerable”, explica Belén Moliner, directora médica del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas.

Además, añade que "en IRENEA diseñamos un tratamiento holístico y personalizado que aborda todos los aspectos de la rehabilitación, con fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología, supervisados por un equipo médico especializado, con el objetivo de garantizar una recuperación efectiva y de alta calidad para nuestros pacientes".

Factores de riesgo que suelen pasar inadvertidos

La hipertensión crónica, uno de los principales factores de riesgo, afecta las pequeñas arterias que suministran sangre a las regiones cerebrales profundas, aumentando la probabilidad de un ictus lacunar. A menudo, las personas no son conscientes de que están en riesgo hasta que comienzan a experimentar síntomas que, aunque no dramáticos, deterioran su calidad de vida.

"Es importante estar alerta a los síntomas menos evidentes de un ictus lacunar. A veces, los pacientes no presentan parálisis o pérdida de visión, sino cambios más sutiles en el control motor o en el habla que pueden ser fácilmente ignorados", puntualiza Noé.

En este sentido, Moliner resalta que "la rehabilitación temprana es clave para maximizar la recuperación. Cuanto antes se comience el tratamiento, menores serán las secuelas y mejor será la calidad de vida del paciente a largo plazo".

Una unidad de referencia en neurorrehabilitación

El Hospital Vithas Xanit Internacional cuenta con esta Unidad de Rehabilitación Neurológica de referencia, respaldada por un equipo multidisciplinar con amplia experiencia. Esta unidad dispone de 100 plazas ambulatorias y 20 de hospitalización, y está orientada tanto al tratamiento de adultos como de niños con daño cerebral adquirido, patologías neurológicas o lesiones medulares.

Con una infraestructura dotada de tecnología de vanguardia, el servicio ofrece planes de rehabilitación completamente personalizados, adaptados a las necesidades individuales de cada paciente.

"En esta unidad cubrimos todas las fases del proceso rehabilitador, desde los primeros estadios hasta fases más complejas, como el tratamiento del coma y otros estados alterados de consciencia. Esto nos permite maximizar la recuperación funcional y mejorar de forma notable la calidad de vida de nuestros pacientes neurológicos", destaca José Antonio Ródenas, director gerente del hospital.