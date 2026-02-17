Así funciona el programa de Quirónsalud Málaga que acelera el diagnóstico de un posible cáncer colorrectal

Las claves nuevo Generado con IA El programa Colonofast de Quirónsalud Málaga garantiza una colonoscopia en un máximo de siete días para pacientes con sospecha de cáncer colorrectal. Colonofast está dirigido a personas con síntomas como cambios persistentes en el hábito intestinal, anemia crónica, sangrado anal o antecedentes familiares de cáncer colorrectal. El paciente puede activar el circuito directamente por teléfono, WhatsApp o correo electrónico y recibe cita para la consulta y pruebas previas en menos de 24 horas. Si la colonoscopia es normal, no se requiere seguimiento; en caso de sospecha de cáncer, el paciente recibe información inmediata y una cita preferente para tratamiento.

"Acelerar al máximo el diagnóstico ante un posible cáncer colorrectal en pacientes con sintomatología, garantizando la realización de una colonoscopia en un plazo máximo de siete días desde la solicitud". Ese es el objetivo, según el doctor César Ramírez, jefe de Cirugía General de Quirónsalud Málaga, del programa asistencial Colonofast que acaban de poner en marcha.

La tardanza en el diagnóstico, la elevada presión asistencial o las demoras para el acceso a consultas no pueden ser amigas de la neoplasia con más incidencia. Por ello, el Servicio de Cirugía General y Digestiva, liderado por el doctor Ramírez, y el Servicio del Aparato Digestivo, con el doctor Luis Casáis al frente, han impulsado conjuntamente este programa con un circuito diagnóstico ágil y directo ante una sospecha.

Esta iniciativa se suma a la campaña gratuita de cribado de sangre oculta en heces con la que ya cuenta el hospital, muy consciente de su importante labor sobre la prevención y la promoción de la salud.

Un problema asistencial con impacto clínico

El cáncer colorrectal continúa siendo una de las principales preocupaciones sanitarias en España. Según las estimaciones epidemiológicas más recientes del informe Las cifras del cáncer en España 2026 elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se espera que este año se superen nuevamente los 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer en todo el país, manteniéndose el cáncer colorrectal como el tumor más común, con más de 44.000 nuevos casos en hombres y mujeres, lo que representa una proporción significativa del total de diagnósticos y lo sitúa a la cabeza tanto en incidencia como en impacto sobre la salud pública.

En la provincia de Málaga, las proyecciones derivadas de este mismo informe, junto con datos autonómicos aportados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), indican que unos 11.000 malagueños recibirán un diagnóstico de cáncer en 2026, siendo los tumores de colon y recto los más frecuentes entre ellos, con varios centenares de diagnósticos nuevos cada año y representando una de las principales cargas oncológicas que afronta la provincia.

Para que un cáncer de colon pueda diagnosticarse, la fórmula habitual es la prescripción de una colonoscopia, que se suele realizar desde consultas de Aparato Digestivo, Medicina Interna, Hematología o, en menor medida, Cirugía General. Por tanto, "los pacientes con síntomas sugestivos deben acceder a dicha prueba lo antes posible para así no retrasar un posible diagnóstico", insiste el doctor Luis Casáis.

Así funciona Colonofast

Colonofast, impulsado en coordinación por el Servicio de Cirugía General y Digestiva y el Servicio del Aparato Digestivo de Hospital Quirónsalud Málaga, "está dirigido a pacientes que presenten cambio del hábito intestinal, diarrea o estreñimiento persistente; anemia crónica detectada en estudios analíticos; emisión de sangre por el ano (rectorragia o hematoquecia); o bien aquellas personas con antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal con dudas clínicas asociadas", apunta el doctor Ramírez.

El programa permite que el propio paciente active el circuito de forma directa, facilitando un acceso rápido a la colonoscopia diagnóstica en los casos anteriormente mencionados.

El paciente contacta a través de teléfono o WhatsApp (679 622 762) o del correo electrónico colonofast.mlg@quironsalud.es. Este enlace se abrirá en una ventana nueva, aportando sus datos personales y la sintomatología.

En menos de 24 horas recibe citación para consulta, estudio preoperatorio, preanestesia, consentimiento informado e instrucciones de preparación del colon para colonoscopia. Entre el lunes y viernes de la semana siguiente a la solicitud, se realiza la colonoscopia.

Si la colonoscopia es normal, no se requiere seguimiento. Mientras, si se resecan pólipos de baja sospecha, el paciente recibe una consulta telefónica en un plazo máximo de 15 días para comentar el resultado de la biopsia.

Además, el Servicio del Aparato Digestivo cuenta con una sesión de endoscopia específicamente para los pacientes incluidos en Colonofast, asegurando la viabilidad y continuidad del programa.

Si existe sospecha de cáncer colorrectal, el paciente y su familia son informados en el mismo acto y se programa una cita preferente para continuar el estudio y tratamiento de forma inmediata.