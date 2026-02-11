“Saturación” en las Urgencias del Clínico de Málaga: denuncian que los pacientes esperan horas por una cama

Las claves nuevo Generado con IA Las Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga están saturadas, con pacientes esperando horas por una cama debido a la falta de disponibilidad. Pacientes frágiles y de edad avanzada permanecen en camillas o sillones durante largos periodos, en condiciones que no son adecuadas para su atención y seguridad. La saturación provoca sobreocupación de los espacios asistenciales, bloquea el circuito asistencial y aumenta los tiempos de espera y el riesgo de eventos adversos. El personal sanitario denuncia altos niveles de estrés y agotamiento y solicita una revisión urgente de la organización asistencial para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.

Las Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria están “saturadas”. Así lo ha denunciado la Junta de Personal del centro sanitario, asegurando que esta situación “provoca una sobreocupación permanente de los espacios asistenciales con pacientes pendientes de ingreso que no pueden ser trasladados a planta por la falta de camas disponibles”.

El área de Observación del Clínico, según han explicado en un comunicado, cuenta con un número elevado de camillas x que son “utilizadas para la atención de pacientes frágiles, de edad avanzada y con múltiples patologías, que permanecen en ellas durante periodos prolongados de tiempo”.

“Estas camillas no pueden considerarse camas hospitalarias ni reúnen las condiciones necesarias para estancias prolongadas ni para la atención que este perfil de pacientes requiere”, explican.

A esta situación se añade “la presencia constante de pacientes frágiles ubicados en sillones durante horas o incluso días, a la espera de una cama hospitalaria”.

Estos pacientes son personas “con patologías complejas, deterioro funcional o necesidades asistenciales continuadas que no deberían permanecer en estas condiciones, lo que compromete su seguridad, confort y evolución clínica”.

Las consecuencias de esta “saturación crónica” son, según la Junta de Personal, “una sobreocupación permanente de los espacios asistenciales, con pacientes pendientes de ingreso que no pueden ser trasladados a planta por la falta de camas disponibles”.

Todo esto deriva en “un bloqueo en el circuito asistencial, incrementa los tiempos de espera, dificulta la correcta atención sanitaria y aumenta el riesgo de eventos adversos”.

Ante esta “sobrecarga asistencial continuada para los profesionales de Servicio de Urgencias” y “la imposibilidad de ofrecer la atención en condiciones óptimas”, los trabajadores advierten del impacto que podría tener en su salud mental, ya que están presentando “elevados niveles de estrés, agotamiento, frustración y desgaste profesional”.

Por ello han solicitado a la Dirección del centro y a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud “una revisión urgente de la organización asistencial con el objetivo de garantizar una atención sanitaria segura y digna para los pacientes, así como unas condiciones de trabajo que no comprometan la salud física y mental de los profesionales”.