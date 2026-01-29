Vithas Xanit alerta del aumento de “enfermedades de adultos” en niños como hipertensión, diabetes tipo 2 u obesidad

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional advierte del aumento de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y trastornos emocionales en niños, enfermedades antes propias de adultos. El jefe de Pediatría, José Enrique Sánchez, destaca que instaurar hábitos saludables en la infancia mejora el metabolismo y reduce el riesgo cardiovascular futuro. Los especialistas identifican la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de sueño como principales factores de riesgo para estas patologías en menores. Se recomienda priorizar alimentos frescos, reducir bebidas azucaradas, fomentar la actividad física diaria y consolidar rutinas de descanso para proteger la salud infantil.

El Hospital Vithas Xanit Internacional advierte del incremento de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y trastornos emocionales en niños, patologías antes propias de adultos, y llama a intensificar la prevención desde edades tempranas.​

El jefe de Pediatría, José Enrique Sánchez, destaca que unos hábitos saludables mejoran el metabolismo, ayudan a controlar el peso y reducen el riesgo cardiovascular futuro, siendo más eficaz actuar en la infancia que corregir en la edad adulta.​

Los especialistas señalan como factores de riesgo la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de sueño, que alteran metabolismo y sensibilidad a la insulina y favorecen la aparición de factores de riesgo cardiovascular en menores.​

Este experto recomienda priorizar alimentos frescos, reducir bebidas azucaradas, fomentar la actividad física diaria y consolidar rutinas de descanso para proteger la salud física y emocional infantil.​