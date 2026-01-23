Málaga acoge a 200 especialistas en el 19º Symposium de Pediatría y Vacunas ​

Un momento del 19º Symposium de Pediatría y Vacunas en Málaga.

El 19º Symposium de Pediatría y Vacunas ha concluido este viernes en Málaga tras dos jornadas centradas en la actualización científica, el análisis de casos clínicos y el debate en torno a la prevención en la infancia, con la participación de 200 profesionales sanitarios de todo el país.​

La cita, impulsada por el Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay, ha contado con el respaldo institucional del presidente de la Asociación Española de Pediatría, Luis Carlos Blesa, y del director gerente del centro malagueño, Tomás Urda.​

El director del Symposium, el pediatra Manuel Baca, subrayó el enfoque práctico del programa y la implicación de los asistentes. “Estamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos propuesto. Hemos abordado aspectos clave para la Pediatría, especialmente las infecciones respiratorias, logrando una actualización muy importante a través de presentaciones de alto nivel científico y del análisis directo de casos clínicos, donde cada profesional ha podido aportar su experiencia”, explicó.​

Entre los ponentes han participado expertos de referencia como Federico Martinón-Torres, asesor de la OMS, José Yuste, del Centro Nacional de Microbiología, y David Moreno, miembro de la Ponencia de Vacunas, junto a representantes de sociedades científicas y centros nacionales de investigación en gripe, meningitis y enfermedades infecciosas.​

Al encuentro se han sumado, entre otros, Belén Aguirrezabalaga, vicepresidenta de la SEPEAP, Iván Sanz-Muñoz, del Centro Nacional Español de la Gripe, y especialistas como Josep de la Flor i Brú, Fernando Baquero, Jesús García, Lucía López, Pepe Serrano y Valentín Pineda, del Comité de Vacunas de la AEP.​

También han intervenido Jaime Pérez, de la Dirección General de Salud Pública de Murcia y presidente de la AEV, José Antonio Navarro, asesor del Ministerio de Sanidad, la enfermera pediátrica Maite Gómez y el investigador de IBIMA Fernando Moreno, quienes han contribuido a las conclusiones finales del encuentro.​

Baca destacó además el esfuerzo organizativo necesario para garantizar la asistencia de los ponentes tras las incidencias derivadas del reciente accidente ferroviario.

“Ha sido una labor muy intensa durante más de 72 horas para resolver los problemas logísticos. Gracias a ese esfuerzo, todos los ponentes y expertos previstos han podido estar presentes y transmitir sus conocimientos. A nivel de asistentes, se ha producido una ligera disminución por los problemas de desplazamiento, pero aun así hemos contado con un total de 200 participantes”, afirmó.​

En la jornada de cierre se ha puesto el foco en los calendarios vacunales y en la necesidad de lograr un mayor consenso entre comunidades autónomas, además de abordar patologías respiratorias, meningitis y nuevos modelos de vigilancia apoyados en herramientas digitales avanzadas.​

“La inteligencia artificial ya ha comenzado a integrarse en nuestro ámbito, permitiendo avances muy relevantes en prevención y en la detección precoz de brotes antes incluso de que se produzcan”, señaló Baca, al referirse a las nuevas oportunidades tecnológicas en salud infantil.​

El encuentro se clausuró con una síntesis conjunta de los expertos, que insistieron en la importancia de avanzar hacia una pediatría más preventiva e integral, con calendarios vacunales actualizados, innovación diagnóstica y cooperación entre profesionales.​

“La incorporación de herramientas innovadoras, la actualización continua de los calendarios vacunales y el intercambio de experiencias entre profesionales son avances esenciales que refuerzan la prevención activa y la seguridad de los niños”, concluyó Baca, destacando el compromiso del Symposium con la formación continuada y la calidad asistencial.​