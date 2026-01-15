El Hospital Vithas Xanit internacional apuesta por la atención pediátrica con nuevas subespecialidades infantiles

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit con un paciente. Vithas Xanit Internacional

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha decidido ampliar su apuesta por la excelencia pediátrica. Para lograrlo han incorporado un programa de consultas de subespecialidades, diseñado para ofrecer una atención integral y altamente especializada a cada niño y su familia.

El nuevo programa incluye especialistas en digestivo infantil, neonatología, endocrinología y cirugía pediátrica, entre otras áreas, según han informado en un comunicado.

Gracias a esta ampliación, el hospital puede abordar las necesidades específicas de cada paciente con un enfoque multidisciplinar, garantizando diagnósticos precisos y tratamientos adaptados a cada caso.

Además, se articula mediante un circuito diferenciado que garantiza un acompañamiento y comunicación directa con el especialista.

Este modelo permite que las familias encuentren en un mismo centro todas las soluciones para la salud infantil, evitando desplazamientos innecesarios y ofreciendo una experiencia más cómoda y segura.

La coordinación entre subespecialidades asegura una atención continua y coherente, especialmente en casos complejos que requieren seguimiento por varios profesionales.

Un entorno pensado para cada familia

El nuevo modelo garantiza que cada niño y sus padres se sientan acompañados en todo el proceso. Las consultas se organizan en espacios adaptados, diseñados para ofrecer comodidad y privacidad, con atención individualizada y trato cercano.

“Desde el primer momento, las familias tendrán comunicación directa con su especialista, reduciendo tiempos de espera y evitando desplazamientos innecesarios. Queremos que cada visita sea una experiencia tranquila y segura, reforzando la confianza y el bienestar de quienes más nos importan: los niños”, explica José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, y añade que “apostamos por una pediatría cercana, humana y resolutiva”.