El doctor Diego Toledo, nuevo coordinador del Área de Urgencias del Hospital Vithas Málaga

El doctor Diego Luis Toledo García ha sido nombrado nuevo coordinador del Área de Urgencias del Hospital Vithas Málaga. Toledo es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, formado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Ha trabajado en varios hospitales públicos en Córdoba y Jaén, y desde 2022 formaba parte del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional. El nuevo coordinador cuenta con estudios de posgrado en Patología Vital Urgente, Medicina Tropical, enfermedades infecciosas y un máster en Ecografía Clínica.

El doctor Diego Luis Toledo García es el nuevo coordinador del Área de Urgencias del Hospital Vithas Málaga y sustituye a la doctora Estela Díaz Sánchez quien el pasado mes de octubre asumió la dirección médica del centro.

Graduado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, Toledo es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con formación realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Tras finalizar dicha etapa en 2020, trabajó en varios hospitales públicos de las provincias de Córdoba y Jaén, siempre dedicándose en exclusiva al ámbito de las urgencias. Desde 2022, y hasta su incorporación a Vithas Málaga, ha formado parte del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Más allá de su especialidad, el nuevo coordinador del Área de Urgencias ha seguido completando su formación con diversos estudios de posgrado relacionados con la medicina de emergencias, según han informado a través de un comunicado.

Entre sus estudios destacan los de Experto en Patología Vital Urgente y en Medicina Tropical y enfermedades infecciosas, este último por la Universidad Católica de Valencia. Aparte, también cuenta con un Máster en Ecografía Clínica.