Papá Noel reparte ilusión entre los más pequeños en el Hospital Quirónsalud Marbella.

Papá Noel ha visitado este miércoles a los niños ingresados en la Unidad de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga). Una iniciativa que ha sido posible con la colaboración solidaria de la Asociación Detente y Ayuda, DYA, entidad socio-sanitaria sin ánimo de lucro.

En esta ocasión, Papá Noel ha llegado en una ambulancia de la asociación, acompañado por un equipo de voluntarios "duendecillos", para entregar obsequios a los pequeños pacientes y compartir momentos de ilusión con sus familias, ha indicado el centro en una nota.

Por su parte, la jefa del Servicio de Pediatría, Adelaida Sánchez, ha destacado que "para los niños hospitalizados y sus familias, estas fechas pueden resultar aún más difíciles. Ver la ilusión en sus ojos cuando aparece Papá Noel es un regalo para ellos y también para todo el equipo". "Este tipo de iniciativas nos recuerdan la importancia de la humanidad y la empatía en la atención sanitaria", ha afirmado.

La visita ha incluido un recorrido por la zona de Urgencias pediátricas, donde se han repartido caramelos y regalos, llevando un mensaje de esperanza y cercanía a quienes pasan estos días en el hospital.

Desde el Hospital Quirónsalud Marbella han agradecido a la Asociación DYA Málaga su implicación y generosidad.

