Málaga, la provincia andaluza con más diagnósticos de VIH en 2024: registra 145 nuevos casos en un año

Las enfermedades de transmisión sexual (ITS) son un importante problema de salud pública en todo el mundo y su prevención, adecuado manejo y tratamiento son fundamentales para proteger la salud de las personas y prevenir su propagación.

Desde hace una década, la situación epidemiológica de las ITS en Andalucía tiene una tendencia ascendente, superando en 2024 los valores esperados con respecto a años anteriores en enfermedades como Clamidias, Gonoco y Sífilis.

Este repunte responde a diversos factores, como la mayor accesibilidad a las pruebas diagnósticas y a la mejora de los sistemas de vigilancia, pero también al descenso en la percepción del riesgo y la expansión de las relaciones a través de aplicaciones digitales.

El VIH, también conocido como sida, es una de las ITS que se diagnostican a cientos de personas cada año y por la que se sigue trabajando para reducirla y prevenir en favor de la salud de toda la ciudadanía.

El año pasado la incidencia del VIH en Málaga fue de 8,1 casos por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta de 2024 en toda Andalucía.

Así, en términos absolutos, según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el año pasado se diagnosticaron 145 casos en Málaga. Estos datos muestran que en Málaga fue donde se registraron un mayor número de casos.

Cabe destacar que desde Sanidad han incidido en que estos datos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y educación en salud sexual, especialmente dirigidas a la población joven, al tiempo que se hace hincapié en aumentar el diagnóstico precoz de la infección como prioridad fundamental para frenar la epidemia.

Datos en Andalucía

En Andalucía en total se diagnosticaron 527 nuevas infecciones de VIH, ocho más que en 2023. Así, en Almería se diagnosticaron 66 nuevos casos; 49 en Cádiz; 52 en Córdoba; 58 en Granada; 27 en Huelva; 23 en Jaén; y 107 en Sevilla.

En tasas, la más alta se registró en Almería con 8,7 casos por 100.000 habitantes; seguida de Málaga; después Córdoba con 6,7; Granada con 6,1; Sevilla con 5,4; y Huelva con 5.