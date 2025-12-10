La Universidad Europea y HM Hospitales se alían para fortalecer la formación sanitaria en Málaga

Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea, y Juan Abarca, presidente de HM Hospitales.

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Europea de Andalucía y HM Hospitales firman un convenio para fortalecer la formación sanitaria en Málaga. El acuerdo permitirá que estudiantes de Ciencias de la Salud realicen prácticas clínicas en hospitales del grupo HM, como HM Málaga, HM Gálvez y HM Santa Elena. Profesionales de HM Hospitales participarán en la docencia universitaria, integrando experiencia clínica con formación teórica. El convenio, con vigencia de ocho años, incluye el desarrollo conjunto de proyectos científicos y acciones para impulsar la transferencia de conocimiento al ámbito sanitario.

La Universidad Europea de Andalucía y HM Hospitales han formalizado un convenio destinado a potenciar la docencia e investigación en el ámbito sanitario en Málaga.

La colaboración permitirá unir la formación universitaria con la práctica clínica en distintos centros de la red asistencial del grupo hospitalario.

Durante la firma, que tuvo lugar en la sede universitaria andaluza, participaron Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea; el rector Daniel Hormigo; y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, junto a representantes del grupo en la zona sur.

Directivos de la Universidad Europea y HM Hospitales.

El acuerdo tendrá vigencia durante ocho años y permitirá que los estudiantes de las titulaciones de Ciencias de la Salud realicen prácticas clínicas en hospitales del grupo, como HM Málaga, HM Gálvez y el Hospital Internacional HM Santa Elena, además de futuros centros en Málaga capital y Vélez-Málaga.

Asimismo, profesionales de HM Hospitales se incorporarán a la docencia universitaria, aportando su experiencia clínica directamente al aula y reforzando el vínculo entre teoría y práctica.

Para el rector Daniel Hormigo, el convenio “supone un paso decisivo en la consolidación de nuestro proyecto en Málaga, al integrar la formación de nuestros estudiantes en una red hospitalaria de referencia”. Subrayó que la iniciativa “refuerza un modelo académico que entiende la universidad y el hospital como un ecosistema compartido”.

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, afirmó que “la formación de los futuros médicos debe basarse en una experiencia real desde los primeros años” y valoró que la colaboración “permite avanzar hacia un modelo en el que asistencia, docencia e investigación estén plenamente integradas”.

El acuerdo incluye el desarrollo conjunto de proyectos científicos, líneas de mejora asistencial y acciones que impulsen la transferencia del conocimiento al entorno sanitario.