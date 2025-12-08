Los médicos de Málaga van a la huelga cuatro días contra el Estatuto Marco: estas son sus reivindicaciones

Los médicos de Málaga concentrados frente al Hospital Regional hace unos meses contra el Estatuto Marco. SMM

Los médicos de toda España vuelven a la huelga los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, contra el borrador del Estatuto Marco que pretende establecer el Ministerio de Sanidad.

En Málaga se celebrarán paros, concentraciones y manifestaciones a lo largo de toda la semana en la que están llamados a participar, tanto los 5.700 médicos de la provincia como estudiantes de Medicina.

Esta es la tercera vez en menos de un año que los médicos han sido convocados a la huelga contra el borrador del Estatuto Marco, aunque es la primera ocasión en la que el paro se extenderá durante cuatro días.

“Queremos un estatuto marco nuevo para que se regule y se actualice la sanidad porque no es lo mismo la sanidad de hace 40 o 50 años a la sanidad actual”, asegura Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga.

Además, añade que “las reivindicaciones van orientadas al mejor ejercicio médico”. “Queremos que se manifiesten para que el médico ejerza su profesión con la máxima categoría y excelencia para el ciudadano. Entonces, todo eso redunda en la falta de excelencia y competencia para ejercer el médico su profesión”, sostiene.

De ahí que entre las reivindicaciones de los médicos para lograr un mejor Estatuto Marco se encuentran la regulación de las guardias; que no haya incompatibilidad ni limitación entre el ejercicio público y privado; matizar y actualizar la carrera profesional; y favorecer que los médicos se formen.

“Lo que queremos es trabajar como hemos trabajado siempre en equipo, con armonía y no llegar con este Estatuto Marco que no define a veces, pues, que pueda surgir cierta, eh, cierta tirantez entre distintos compañeros sanitarios”, remarca el pediatra.

En definitiva, los médicos quieren ser escuchados y que se tengan en cuenta sus demandas para poder ejercer sin dificultades, ofreciendo el mejor servicio posible a todos los pacientes que acudan a su consulta.

Por su parte, Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, pide al Gobierno de España que se negocie con los médicos y “se reconozca el papel de los médicos en la sociedad”.

“Convocar una huelga es algo que nos crea mucha angustia porque sabemos todos los efectos colaterales que tiene, pero cuando te tratan de esta manera desde hace ya muchos años al final tenemos que hay que saltar y hay que hacer algo y hay que tirar para adelante”, añade Martín.

Movilizaciones en Málaga del 9 al 12 de diciembre

El SMM tiene previsto realizar varias concentraciones y manifestaciones durante los días de huelga en la ciudad y ha establecido el siguiente calendario:

Para el 9 de diciembre tienen prevista una concentración en la entrada del Patio Azul del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga durante 20 minutos a las 11.30 horas.

A continuación, habrá una manifestación desde el Patio Azul del Clínico hasta la Facultad de Medicina de la UMA, recorriendo la calle Jiménez Fraud y el boulevar Louis Pasteur. Una vez que los participantes alcancen la Facultad de Medicina, se realizará una concentración durante 20 minutos.

El 10 de diciembre, también a las 11.30 horas, se concentrarán en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Málaga durante 30 minutos.

Para el 11 de diciembre tienen prevista una concentración en la entrada del pabellón A del Hospital Regional Universitario de Málaga a las 11.30 horas. Después habrá una manifestación desde el pabellón A del Regional, que seguirá por la semiglorieta de la intersección entre la avenida Carlos de Haya, calle Ciprés y la avenida Santa Rosa de Lima.

Por último, el 12 de diciembre a las 11.30 horas volverán a concentrarse en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Málaga durante 30 minutos.