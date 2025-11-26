Málaga ya suma 259.764 vacunas contra la gripe y protege al 90,9% de los lactantes frente a bronquiolitis

La campaña de vacunación frente a la gripe en Andalucía continúa su curso y hasta ahora en Málaga se han alcanzado las 259.764 inmunizaciones y un 84,9% de cobertura en las residencias de personas mayores.

Al mismo tiempo también ha estado desarrollándose la campaña contra la bronquiolitis por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) para prevenir complicaciones en lactantes menores de 6 meses. Hasta ahora en Málaga se han vacunado 6.260 pequeños (90,9%).

Asimismo, desde la Consejería de Salud aplauden que se haya superado la vacunación frente a la gripe de personas mayores de 60 años. En concreto, en Málaga se han protegido 171.930 personas, es decir, el 39,2% de la población que compone este grupo de edad.

En las residencias de mayores de la provincia de Málaga se ha alcanzado el 84,9% de la cobertura de la vacunación de gripe y Covid, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad.

En este sentido, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha señalado que una vez más la respuesta de los andaluces ante esta campaña de vacunación, “conscientes de que la vacuna es la mejor herramienta para protegernos de los virus respiratorios que llenan nuestros hospitales en invierno”.

“La implicación y compromiso de los profesionales sanitarios, especialmente las enfermeras, que llevan las vacunas a los centros escolares, a los centros de mayores y atienden todas las citas en los centros de salud, además de los días sin cita”, añadió.

“Desde el inicio de la campaña se han vacunado el 77,1% de las personas previstas y hemos alcanzado el millón y medio unos diez días antes que en la temporada anterior”, según el consejero.

Vacunación Andalucía

En Andalucía, 1.500.466 personas se han vacunado ya frente a la gripe desde que comenzó la campaña del Plan de Vacunaciones. Por tramos de edad, 152.581 niños de 6 a 59 meses se han vacunado frente a la gripe, lo que supone el 55,7% del total, un porcentaje que asciende hasta el 66,9% para los niños de 3 y 4 años.

Por otro lado, 984.615 personas mayores de 60 años se han vacunado frente a la gripe, lo que representa una cobertura del 44,4%, y se ha superado el dato alcanzado el año pasado a la misma altura de la campaña (930.545 vacunados).

Desde que comenzó la campaña, 414.271 mayores de 70 años han recibido ya la vacunación frente a la COVID-19 (33,3%). 298.174 mayores de 80 años han recibido la vacuna antigripal (cobertura del 65,5%) y 202.919 la de la COVID-19 (40,2%).

En las residencias de mayores se ha alcanzado el 88,2% de la cobertura con la administración de 31.908 dosis frente a la gripe, y 28.645 dosis frente a la Covid, alcanzándose un 79,2% de cobertura.

Otro grupo diana, el de embarazadas, que inició la vacunación el 30 de septiembre, acumula 13.509 vacunadas de gripe (cobertura de 47,1%).

Por otro lado, contra la bronquiolitis por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se han inmunizado a 33.670 menores de 6 meses.

Así, desde el inicio de la campaña ya han sido protegidos con nirsevimab 3.632 lactantes menores de 6 meses de Almería (92,8% de cobertura); 4.411 (93,7%) de Cádiz; 2.992 (95,4%) de Córdoba; 3.824 (93,6%) de Granada; 2.072 (94,7%) de Huelva; 2.361 (96,6%) de Jaén; y 8.090 (94,4%) de Sevilla.

También han recibido el medicamento 570 niños menores de dos años con patologías de alto riesgo, y 1.364 menores de un año (86,2%) con antecedente de prematuridad inferior a 35 semanas.