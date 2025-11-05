Canta canciones de Eagles mientras le operan el cerebro: así ha sido la neurocirugía de un joven de 25 años en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 25 años fue operado de un tumor cerebral en el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena mientras cantaba canciones de Eagles durante la intervención. La operación se realizó con el paciente despierto, utilizando la técnica de neurocirugía en vigilia, que permite monitorizar en tiempo real funciones como el lenguaje y la motricidad. La intervención permitió la resección completa del tumor sin comprometer las capacidades neurológicas del paciente, quien se recuperó rápidamente y fue dado de alta 48 horas después. El caso destaca la combinación de tecnología médica avanzada, conocimiento neurocientífico y empatía para lograr resultados seguros y eficaces en cirugías de alta complejidad.

Cantando canciones de Eagles mientras los cirujanos le retiraban su tumor cerebral estaba un joven de 25 años, protagonista de una operación pionera en el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena, donde se combinaron innovación médica y sensibilidad humana.

Un equipo de neurocirujanos del centro hospitalario malagueño lograron reseccionar el tumor cerebral del joven de 25 años que desde hace seis meses sufría crisis comiciales recurrentes con pérdida del habla y debilidad en el brazo y la mano derechos.

"El paciente presentaba entre seis y ocho episodios semanales, lo que afectaba gravemente su calidad de vida”, ha asegurado el Benjamín López, neurocirujano del Hospital Vithas Xanit Internacional y encargado de la intervención.

Asimismo, ha explicado que “la resonancia magnética cerebral reveló un crecimiento progresivo de una lesión tumoral que, tres años atrás, no pudo ser extirpada por completo debido al riesgo de afectar áreas cerebrales implicadas en el lenguaje".

"Durante aquella primera intervención, la estimulación de ciertas regiones provocaba alteraciones del habla, lo que obligó a preservar parte del tumor para evitar secuelas neurológicas", ha añadido.

Ante el empeoramiento clínico, se decidió realizar esta nueva intervención quirúrgica, esta vez con el paciente despierto durante todo el procedimiento.

Esta técnica, conocida como neurocirugía en vigilia, permite a los especialistas monitorizar en tiempo real funciones críticas como el lenguaje y la motricidad, minimizando riesgos y maximizando la precisión.

Durante la operación, se llevó a cabo un mapeo funcional del lenguaje y una exploración continua de la fuerza del brazo y la mano derechos.

Gracias a esta estrategia, consiguieron identificar con exactitud las zonas funcionales y proceder a la resección completa del tumor, sin comprometer las capacidades neurológicas del paciente.

Uno de los momentos más impactantes de la intervención fue cuando el paciente, en plena exéresis de la lesión, ofreció un recital espontáneo cantando temas clásicos de Eagles, lo que permitió al equipo médico evaluar su función lingüística de forma dinámica y emocionalmente significativa.

El paciente no presenta secuelas

Tal fue el resultado, que tan solo 48 horas después de la cirugía, el paciente fue dado de alta. Al parecer, según han explicado a través de un comunicado, no presentaba ningún tipo de déficit neurológico.

Su recuperación ha sido rápida y completa, marcando un hito en la aplicación de técnicas avanzadas de neurocirugía funcional.

"Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo la tecnología médica, el conocimiento neurocientífico y la empatía pueden converger para ofrecer soluciones seguras y eficaces en situaciones de alta complejidad", ha señalado el equipo médico responsable.