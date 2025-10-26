La Diputación de Málaga adjudica 1,2 millones de euros a EDAU para crear el gran centro de autismo de la provincia

Una de las salas del centro de autismo de Antequera. Diputación de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Diputación de Málaga adjudica 1,2 millones de euros a EDAU para crear un centro de innovación social para personas con trastorno del espectro autista (TEA) en La Vega de Antequera. El proyecto busca fomentar la autonomía y mejorar la integración de personas con TEA en educación, empleo, accesibilidad y bienestar emocional. El centro ofrecerá programas de formación y apoyo educativos, sanitarios y laborales, y desarrollará programas de capacitación integral para familiares de personas con TEA. Se promoverá la colaboración entre entidades y se fomentará el intercambio de conocimientos en innovación social y tecnológica aplicada al TEA.

La Diputación de Málaga ha decidido adjudicar a Educación Autismo (EDAU) la creación de un "gran centro provincial de innovación social" para atender a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias en el complejo La Vega de Antequera.

EDAU contará con un total de 1,2 millones de euros para la ejecución de las obras de adaptación del espacio, de los que 500.000 euros se conceden este año y 700.000 en 2026, en un periodo de quince años prorrogables, según han informado desde Diputación.

En este sentido, el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha afirmado que con este proyecto se busca "fomentar la autonomía de este colectivo" y mejorar su integración "en los ámbitos educativos, de empleabilidad, accesibilidad y bienestar emocional".

Así, la Diputación de Málaga ha comunicado que se pretende "favorecer y fortalecer la colaboración entre entidades", así como promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de la innovación social y tecnológica aplicada al TEA.

De igual forma, Salado ha explicado que se creará un centro de innovación, investigación y experimentación que aspira "a convertirse en un referente andaluz y nacional para dar respuesta integral a las necesidades del colectivo TEA" y a sus familiares. Para ello, habilitarán espacios para que puedan ser utilizados como unidad de día, régimen de residencia y talleres ocupacionales.

Este proyecto contempla diferentes ámbitos de actuación como el educativo, con programas de formación y apoyo alumnado TEA; el sanitario, para potenciar hábitos de vida saludable, y el laboral, para favorecer las oportunidades de empleo y formación profesional.

Asimismo, los beneficiarios de este centro abarcan todos los grupos de edad, desde la infancia hasta la transición a la vida adulta, y también se desarrollarán programas de capacitación integral dirigidos a sus familiares.

Además, está previsto poner en marcha acciones destinadas a la promoción, divulgación y atención de estas personas en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, así como fomentar su autonomía en ámbitos como "el autocuidado, la comunicación y la expresión, la movilidad y la orientación, la toma de decisiones y resolución de problemas, la autogestión emocional y conductual o la inclusión social y laboral".