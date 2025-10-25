Más de 4.440 mujeres abortaron en Málaga durante el 2024: el 34% tenían menos de 24 años

Radiografía de las comunidades autónomas que no practican abortos en sus servicios públicos. Lina Smith

En Málaga durante el año pasado se llevaron a cabo 4.449 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Esto, con respecto a los datos de 2023, suponen un leve aumento, ya que se realizaron 12 abortos más.

El incremento de los abortos es una tendencia que lleva ocurriendo unos años y no solo a nivel local, sino también a nivel regional y nacional. En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, un 2,98% más que el año anterior.

En cuanto a la edad, de las 4.449 mujeres que interrumpieron de manera voluntaria sus embarazos, 1.520 tenían menos de 24 años, lo que supone un 34% del total de los abortos realizados en Málaga.

Cabe señalar que 1.004 de esas interrupciones fueron de mujeres que tenían entre 20 y 24 años; 505 tenían de 15 a 19 años; y 11 eran menores de 15 años.

Por otro lado, 939 abortos se los realizaron mujeres con una edad comprendida desde los 25 a los 29 años; 893 tenían entre 30 y 34 años. Así, hubo 741 interrupciones de mujeres de 35 a 39 años, 324 de 40 a 44 años y 32 de más de 44 años.

Málaga se encuentra entre una de las cinco provincias a nivel nacional donde más abortos se realizan. El ranking lo encabeza Madrid con 18.149 intervenciones de este tipo en 2024, le siguen Barcelona con 16.861, Valencia con 5.038 y Sevilla con 5.027.

Los datos del Ministerio de Sanidad muestran que el 78,75% de los abortos que se llevaron a cabo en España se hicieron en centros privados, es decir, 83.609 interrupciones. El resto, 22.563 (21,25%), fueron en centros públicos.

En el caso de Málaga, recoge que únicamente fueron cuatro centros privados los que notificaron abortos en 2024. Estos eran Atocha Ginecología S.L., Centro Sanitario Sáenz de Santa María, Clínica Sevilla S.A. y Gincenter S.L.

Uso de métodos anticonceptivos

Sanidad también analizó qué tipo de métodos anticonceptivos utilizaron las pacientes que se realizaron un IVE. En el caso de Málaga, de las 4.449 mujeres que se realizaron abortos, 1.473 no utilizaron métodos anticonceptivos.

Así, 1.438 utilizaron métodos barrera, como el preservativo, y se quedaron embarazadas, seguidas de 818 que emplearon métodos hormonales, 660 métodos naturales, 28 métodos mecánicos y 31 otros tipos.