El láser de femtosegundo, la nueva técnica quirúrgica para tratar cataratas del Hospital Vithas Xanit Internacional

Las cataratas constituyen una de las principales causas de pérdida visual en las personas mayores, afectando directamente su calidad de vida. Esta enfermedad, muy común a partir de los 60 años, puede provocar una ceguera evitable si no se trata a tiempo.

Para hacer frente a este problema social, el Servicio de Oftalmología del Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta decididamente por la técnica más avanzada en cirugía de cataratas: el láser de femtosegundos.

La operación de cataratas dura aproximadamente 20 minutos y se realiza con sedación en régimen ambulatorio, según el jefe de la unidad, Ángel Cilveti, que explica que con la incorporación del láser de femtosegundo, "tecnología que solo ofrecen unos pocos centros en Andalucía, el procedimiento es más preciso, seguro y con una recuperación mucho más rápida”.

“Además, la intervención puede incluir la implantación de lentes intraoculares personalizadas, que pueden corregir la visión cercana y lejana, permitiendo a muchos pacientes prescindir de las gafas después de la cirugía”, asegura Cilveti.

De esta forma, en tan solo unos días, los pacientes operados de cataratas notan una mejora significativa en su visión, lo que repercute directamente en su autonomía, seguridad y calidad de vida.

“Recuperar la visión significa recuperar independencia y confianza”, destaca el jefe del servicio de Oftalmología del hospital.

“La intervención se realiza en instalaciones equipadas para abordar cualquier complicación, aportando al paciente la máxima seguridad y tranquilidad en todo el proceso”, recalca el facultativo, quien subraya que “el Hospital Vithas Xanit se consolida como centro de referencia en la cirugía de cataratas en la provincia”.