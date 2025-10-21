La unidad de Anestesiología del Hospital Clínico de Málaga logra el certificado de Excelente de la ACSA

Foto familia de las acreditaciones de calidad de este mes de octubre de la ACSA. Junta de Andalucía

Los hospitales públicos de Málaga siguen sumando nuevos hitos en su compromiso con la calidad asistencial. En esta ocasión los que están de celebración son los equipos de la unidad Anestesiología y Reanimación de Hospital Clínico de Málaga.

La unidad ha alcanzado la certificación en Excelente, el máximo nivel de reconocimiento que concede la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), convirtiéndose de este modo en la primera unidad del hospital en conseguirlo, y también a nivel de Andalucía en lograr este nivel de reconocimiento en esta especialidad.

Además, y junto a este importante logro, cabe resaltar que las unidades de Reumatología y Urología del mismo centro han conseguido avanzar también en sus respectivos procesos de certificación, alcanzando los niveles Óptimo y Avanzado, respectivamente.

Estos reconocimientos reflejan el esfuerzo y la implicación de los profesionales del hospital en la mejora continua de la atención que se presta a los pacientes, según han informado a través de un comunicado.

Una unidad referente en calidad y mejora continua

La Unidad de Anestesiología y Reanimación, dirigida por el especialista, José Cruz Mañas, ha alcanzado el 94,7% de cumplimiento de los estándares establecidos por la ACSA (72 de los 76 evaluados), destacando especialmente en áreas como la calidad científico-técnica, los derechos del paciente y la continuidad asistencial, el liderazgo y el soporte organizativo.

Reumatología y Urología, ejemplo de avance y compromiso

La unidad de Reumatología, dirigida por la especialista, Rosa María García Portales, ha alcanzado el nivel Óptimo, con un 76,3% de estándares cumplidos. Destaca esta unidad por su orientación al paciente, su trabajo en equipo, la accesibilidad de sus servicios y la coordinación con otras especialidades médicas, ofreciendo una atención integral y de alta calidad.

Por su parte, la unidad de Urología, liderada el especialista, por Bernardo Herrera Imbroda, ha logrado el nivel Avanzado con un 57,9% de estándares cumplidos. La unidad sobresale por su apuesta por la innovación tecnológica, con proyectos como MYSPHERA, que mejora la comunicación con las familias durante las intervenciones quirúrgicas, y por su implicación en la investigación biomédica y la formación continuada de sus profesionales.