Los trabajadores del Hospital Regional de Málaga convocan una huelga del 3 al 7 de noviembre

Los profesionales sanitarios que trabajan en el Hospital Regional Universitario de Málaga están llamados a la huelga general el próximo 3 de noviembre que se prolongará durante cinco días.

Así lo aprobó la Junta del Personal del centro sanitario, el pasado 17 de octubre, explicando que el paro será del 3 al 7 de noviembre, ambos días inclusive.

El motivo que les ha llevado a tomar esta decisión, según han informado a través de un comunicado, "es por la conocida situación de falta de coberturas y movilidades impuestas que se vienen dando en nuestro centro".

De igual forma, han señalado que el pasado 14 de octubre se celebró una asamblea de personal, en la que se invitó a la mayoría de los sindicatos por parte de los trabajadores y se puso sobre la mesa este paro.

Los sanitarios ya avisaron de que esta convocatoria estaba en su mente. En concreto, lo avisaron el pasado 8 de octubre, después de que un domingo, el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Regional Universitario de Málaga se quedara sin personal de enfermería para relevar al turno de noche.

Los profesionales aseguraron que estaban “al borde de la reanudación de la huelga para exigir soluciones urgentes y medidas que garanticen una asistencia segura y digna”.

Cabe recordar que esta convocatoria de huelga se suma a la que se llevó a cabo el pasado 18 de junio y organizó Satse Málaga. En ella hubo un respaldo masivo por parte de los enfermeros y a la concentración asistieron cerca de 400 profesionales.

En esta ocasión, no solo están llamados al paro los enfermeros, sino que la convocatoria se extiende a todos los profesionales que trabajan en el complejo hospitalario compuesto por el Hospital Regional Universitario, el Hospital Civil y el Hospital Materno Infantil de Málaga.