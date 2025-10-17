Rafael Ramos, experto en Diagnóstico por la Imagen: "Una mamografía 3D detecta tumores de menos de 10 mm"

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Hospital Vithas Málaga, a través de su Unidad de Diagnóstico por la Imagen, se ha sumado a la iniciativa Proudly by your side, puesta en marcha por Fujifilm Healthcare.

Un proyecto que, según Rafael Ramos de la Rosa, responsable de la Unidad de Diagnóstico por la Imagen de Vithas Málaga "ayuda a poner cara y naturalizar, dentro de las circunstancias de cada paciente, el trabajo diario que llevamos a cabo en la unidad y, sobre todo, la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama".

Esta iniciativa fotográfica que busca rendir homenaje a todas las personas que conviven con esta enfermedad: pacientes, profesionales sanitarios y familiares que cada día se enfrentan a uno de los mayores retos de salud pública del siglo XXI.

La compañía ha cedido a varios hospitales y clínicas de todo el territorio nacional, entre los que se encuentra el Hospital Vithas Málaga, algunas de sus cámaras instax mini Evo Gentle Rose, un modelo de edición especial inspirado precisamente en la sensibilidad del color rosa, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

La iniciativa parte de una idea sencilla: poner una cámara en manos de quienes viven el cáncer de mama desde dentro, para que cuenten su propia historia, sus rutinas, miradas y gestos cotidianos.

En este proyecto han participado pacientes y profesionales de los servicios de oncología, radiología y cirugía de mama, y las instantáneas han inmortalizado las esperas, las conversaciones que alivian, los cuidados y también los silencios que acompañan cada proceso.

El doctor Ramos de la Rosa también ha hecho hincapié en el en Vithas Málaga utilizan "la tomosíntesis de mama, una mamografía 3D que nos permite detectar junto con la ecografía de mama, los tumores cuando estos son menores de 10 milímetros en la mayoría de los casos".

Exposición del proyecto

El resultado de este ejercicio de memoria colectiva y empatía se va a exponer en el marco del VII Congreso Español de la Mama, que tiene lugar desde el 16 y hasta el próximo 18 de octubre en Ifema - Feria de Madrid. Se trata de una de las principales citas científicas del país dedicadas al diagnóstico, tratamiento e investigación de la patología mamaria.

Estas imágenes se expondrán también en los diferentes centros participantes, donde permanecerán visibles como un testimonio visual del valor compartido entre pacientes y profesionales.

El proyecto al que se ha sumado en esta ocasión el Hospital Vithas Málaga, combina dos de las grandes especialidades de Fujifilm: la fotografía y el diagnóstico por imagen.

Con él quiere, además, reforzar su compromiso con la prevención, el diagnóstico precoz y el apoyo emocional en torno al cáncer de mama, reafirmando su propósito de generar sonrisas poniendo la tecnología y la creatividad al servicio del bienestar de las personas.