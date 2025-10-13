Málaga avanza en la protección infantil contra la bronquiolitis y la gripe: ya hay más de 5.000 niños vacunados

La vacunación contra el virus respiratorio sincitial (VRS), la principal causa de bronquiolitis en lactantes y la gripe infantil comenzó hace unos días y ya hay miles de niños malagueños lactantes y de entre 6 a 59 meses protegidos de estas enfermedades.

La Junta de Andalucía ha vuelto a insistir esta campaña en la importancia de proteger a los lactantes de estas enfermedades después de que las hospitalizaciones por bronquiolitis hayan caído de 239 a 23 en solo dos años.

En concreto, en el 2022-2023 hubo en la provincia 239 ingresos por el virus respiratorio sincitial (VRS); en la 2023-2024 bajaron hasta los 48; y en la del año pasado descendió hasta los 23.

Todo gracias a que la vacunación pasó de ser solo a los niños más vulnerables, a los menores de 6 meses y después a sumar a los que tienen de 6 a 59 meses, según la información aportada por la Junta de Andalucía.

La campaña de este 2025-2026 comenzó el pasado 22 de septiembre y la Consejería de Salud prevé que se vacunarán en la provincia más de 10.000 pequeños. Hasta ahora la respuesta está siendo positiva, puesto que Málaga es la segunda provincia con más lactantes registrados hasta la fecha.

En Málaga hasta ahora, según los últimos datos disponibles, se han vacunado frente al VRS con nirsevimab 3.221 niños. Por provincias, en Sevilla se han inmunizado 4.159 niños; en Cádiz 2.170; en Granada 1.790; en Córdoba 1.751; en Almería 1.502; en Jaén 1.341; en Huelva 920.

La vacunación frente a la gripe infantil comenzó el pasado 30 de septiembre en el grupo de edad de 6 a 59 meses. Hasta ahora en Andalucía se han vacunado 26.246 niños frente a esta enfermedad, de los cuales 1.786 son de Málaga.

Por provincias, 7.570 niños se han inmunizado en Sevilla; 4.281 en Córdoba; 3.595 en Granada; 2.761 en Cádiz; 2.256 en Jaén; 2.222 en Almería; 1.775 en Huelva.