Las seis asociaciones de Párkinson en Málaga crean una herramienta de gestión para mejorar la atención a usuarios

La atención a las personas con párkinson en Málaga contará en los próximos meses con un refuerzo tecnológico. Las seis asociaciones que trabajan con esta enfermedad en la provincia han firmado un convenio con el departamento de Acción Social de Caixabank para desarrollar una herramienta de gestión común que permitirá optimizar recursos, mejorar la comunicación con las familias y facilitar el trabajo de profesionales y voluntarios.

El acuerdo, rubricado en la sede de la Asociación Párkinson Málaga, fue suscrito por Eugenio Agüera, presidente de la entidad; Luis Felipe Siles, director de Área de Negocio de Caixabank en Málaga; y Yolanda Solero, responsable de Acción Social de la entidad bancaria. La iniciativa estará financiada en su totalidad por Caixabank.

La puesta en marcha de este proyecto responde al incremento de usuarios en los últimos años y a la multiplicación de terapias y actividades organizadas por las asociaciones. En total, estas seis entidades —ubicadas en Málaga capital, Estepona, Antequera y Comarca Norte, Alhaurín de la Torre, la Axarquía y Fuengirola-Mijas— atienden a unas 400 personas con párkinson, además de contar con 22 profesionales sanitarios y 42 voluntarios.

La creación de un CRM (Customer Relationship Management) adaptado a las necesidades de estas organizaciones permitirá centralizar la información y mejorar la gestión de pacientes, cuidadores, profesionales y recursos.

El programa, de uso online, ofrecerá la posibilidad de elaborar listados y controles de usuarios, profesionales y voluntarios, además de hacer un seguimiento socio-sanitario más detallado. También permitirá evaluar las terapias, proyectos y actividades de cada asociación, generar estadísticas e informes y facilitar la toma de decisiones en la planificación de servicios.

Una vez en funcionamiento, el sistema se integrará en la web provincial (parkinsonmalaga.org), dispondrá de versión móvil y se podrá personalizar para cada asociación. También incluirá herramientas prácticas como calendarios colaborativos, notificaciones o recordatorios.

Con esta iniciativa, las asociaciones esperan no solo agilizar la gestión interna, sino también ampliar el número de usuarios, ofrecer un mayor abanico de terapias y fortalecer el vínculo entre profesionales, pacientes y familias.

“Es una herramienta muy demandada tanto por los afectados como por sus familias y los equipos profesionales que los atienden a diario”, señalaron desde la Asociación Párkinson Málaga durante la firma del acuerdo.