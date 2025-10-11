"Nuestra alianza con el Generali Maratón Málaga supone darle continuidad a nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la sociedad malagueña"

Se ha presentado la 15ª edición del Generali Maratón de Málaga, una cita deportiva que cada año atrae a más corredores (se estima que en esta edición se rocen los 22.000) atraídos por un recorrido y unas condiciones meteorológicas propicias para disfrutar del running por las calles de Málaga.

Una de las últimas novedades de la carrera ha sido la reciente incorporación del Grupo Hospitalario Vithas como Servicio Médico Oficial de la prueba, a través del Hospital Vithas Málaga.

Este acuerdo estratégico no solo garantiza la cobertura sanitaria de uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional e internacional, sino que también subraya la firme apuesta del grupo por los hábitos de vida saludables y la provisión de una asistencia sanitaria de excelencia en la capital y provincia malagueñas.

Con todo ello, conversamos con José María Baena, director territorial de Vithas en Andalucía, para ahondar un poco más en lo que esta nueva alianza puede aportar tanto a la maratón como a su hermana pequeña, la media maratón.

¿Qué representa este acuerdo para Vithas Málaga y qué objetivos principales persiguen con esta colaboración?

Para Vithas Málaga, este acuerdo es un verdadero honor y, a la vez, una gran responsabilidad. Representa darle continuidad a nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la sociedad malagueña. Nuestro objetivo principal es doble: por un lado, aportar nuestro granito de arena con una atención médica de excelencia a todos los participantes de este evento que coloca a Málaga en el mapa del running, y por otro, reforzar nuestra apuesta por el deporte malagueño como pilar fundamental para un estilo de vida saludable.

A grandes rasgos, ¿en qué consistirá el despliegue o la aportación del Hospital Vithas Málaga el día de la prueba?

Lo primero que hay que decir es que no sólo estaremos presentes el mismo día 14, sino que también contaremos con presencia en la Feria del Corredor que se celebrará desde el viernes 12 en la terminal de cruceros.

Baena en un momento de la entrevista.

En cuanto al día de la carrera, aportaremos un equipo médico-sanitario completo, que incluirá médicos, enfermeros y técnicos de emergencias, y que complementará a los servicios de emergencia locales. Nuestros profesionales se distribuirán entre un hospital de campaña ubicado en la zona de salida y meta de la prueba, equipado para atender las urgencias más comunes en este tipo de pruebas, así como en varias ambulancias y unidades de Soporte Vital Avanzado, estratégicamente distribuidas a lo largo del recorrido.

La coordinación será clave, trabajaremos en estrecha colaboración con la organización del maratón y los servicios de emergencia locales para asegurar una respuesta rápida y eficaz.

Esta cobertura incluye también varias formaciones en primeros auxilios para los voluntarios de la Generali Maratón de Málaga.

Así es. Tanto en el Hospital Vithas Málaga como en todos los del Grupo Vithas impartimos, de manera habitual, formaciones gratuitas sobre RCP y otras temáticas, relacionadas con la salud, por colegios, centros deportivos, instituciones, etc. Se trata de nuestro programa Aulas Salud. En este caso, teníamos muy claro que también queríamos extender esta formación crucial en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) a los voluntarios del maratón, elevando así el nivel de preparación y respuesta ante emergencias en todo el circuito.

Vithas acumula ya una trayectoria notable en el patrocinio deportivo, como hemos visto con el Barcelona Open Banc Sabadell, el Atlético de Madrid o su implicación en el Circuito Mediterráneo de Vela. ¿Cómo encaja este patrocinio del Generali Maratón de Málaga en la estrategia global de Vithas de apoyo al deporte y la salud?

En Vithas creemos firmemente que el deporte es una herramienta poderosa para fomentar la salud y el bienestar. Nuestra implicación en eventos como el Barcelona Open Banc Sabadell, donde somos patrocinadores por segundo año consecutivo, o nuestro rol como Patrocinador Oficial de Servicios Médicos del Atlético de Madrid, son claros ejemplos de ello.

También apoyamos deportes como la vela, con el Urbania Sailing, o diferentes torneos de golf por todo el territorio nacional. El Generali Maratón Málaga se suma a esta lista de colaboraciones estratégicas que nos permiten estar cerca de la sociedad, promover hábitos de vida saludables y ofrecer nuestra experiencia médica en entornos donde la exigencia física es alta.

¿Cómo cree que estas experiencias contribuirán al éxito de su rol como Servicio Médico Oficial en el Generali Maratón de Málaga?

Nuestra experiencia en otros eventos deportivos de gran envergadura es, sin duda, un valor añadido fundamental. Hay que recordar que también somos Servicio Médico Oficial en pruebas como el Maratón de Valencia (el cual se celebra justo una semana antes) lo cual nos ayuda a la hora de contar con la colaboración y consejos de nuestros compañeros de Vithas en esa ciudad. Toda esta experiencia acumulada nos permite abordar nuestra prueba con la máxima confianza y profesionalidad.

El Generali Maratón Málaga ha ganado una gran popularidad, atrayendo a corredores nacionales e internacionales, en parte por su circuito llano que facilita la consecución de buenas marcas. ¿Cómo valora Vithas la proyección de este evento y su impacto en la imagen de Málaga como ciudad deportiva y saludable?

Valoramos enormemente la proyección del Maratón de Málaga. ¿Cómo no van a querer venir más corredores cada año si a mediados de diciembre puedes correr con 20 grados? Por esta y otras muchas razones es un evento que ha crecido exponencialmente, consolidándose como una cita ineludible en el calendario runner nacional e internacional.

Su circuito llano es, sin duda, un atractivo para muchos corredores que buscan mejorar sus marcas, y esto eleva el nivel competitivo y la visibilidad de la prueba. Para Vithas, este maratón no sólo es un evento deportivo, sino también un motor para la imagen de Málaga como una ciudad activa, saludable y capaz de organizar eventos de primer nivel.

Un momento de la presentación oficial del maratón.

Más allá de la asistencia médica directa, ¿qué otras iniciativas o actividades tiene previstas Vithas Málaga en el marco del Generali Maratón Málaga?

Sí, nuestra presencia va más allá de esta cobertura médica compartida en el día de la carrera. Como he dicho antes, tendremos una participación activa en la Feria del Corredor, que se celebrará desde el viernes 12 de diciembre en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga.

Allí contaremos con un stand donde ofreceremos diversas actividades interactivas y divulgativas para los participantes. Queremos ser un punto de encuentro y apoyo para los atletas antes de la prueba, resolviendo dudas y compartiendo información relevante para su rendimiento y bienestar.

Por último, y mirando ya al futuro, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los corredores y a la ciudadanía malagueña sobre el compromiso de Vithas con su bienestar y con el fomento de un estilo de vida activo?

El mensaje es claro y contundente: en Vithas estamos, y estaremos siempre, al lado de los malagueños, cuidando de su salud y apoyando su bienestar. Nuestro compromiso con el fomento de un estilo de vida activo es inquebrantable.

Queremos que la ciudadanía sepa que pueden contar con nosotros no sólo cuando necesitan atención médica, sino también como aliados en la prevención y en la promoción de hábitos saludables. El deporte, como el maratón, es una metáfora de la vida: requiere esfuerzo, constancia y superación. Y en ese camino, Vithas es un buen compañero de viaje, garantizando la mejor asistencia sanitaria para que puedan alcanzar sus metas y disfrutar de una vida plena y saludable.