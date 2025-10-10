La salud mental, lo que nadie ve hasta que explota: "Un día me levanté, me puse a llorar y no sabía qué me pasaba"

La salud mental es un pilar esencial del bienestar. Cuidarla implica reconocer que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino un acto de responsabilidad y autocuidado. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y los profesionales de la psicología recuerdan que atender las emociones es tan importante como cuidar el cuerpo.

Para conmemorar esta jornada, el sector aborda los estigmas y los prejuicios que rodean los problemas de la salud mental y este año el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) le ha dado voz a Tania Lozano, cantante del grupo de Ladilla Rusa y creadora de contenido.

La artista ha sido diagnosticada con un trastorno ansioso depresivo y un trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y ha decidido contarle al mundo su historia por si su testimonio servía a alguien para pedir ayuda.

“Un día me levanté por la mañana, me miré al espejo y empecé a llorar y no sabía por qué. Me asusté un montón porque no me había pasado nada malo. Me fui a dormir tan tranquila y amanecí llorando. Llamé a mi madre llorando como una niña. Se asustó un montón”, explica Lozano a EL ESPAÑOL de Málaga.

En ese momento, decidió pedir ayuda profesional y comenzó a recibir respuestas a ese malestar que no sabía de dónde venía como, por ejemplo, que no sabía escuchar a su cuerpo.

"Llevaba tiempo mal, pero pensaba que era cansancio. Hasta que mi cuerpo empezó a avisar con muchos síntomas y, por ejemplo, me enfermaba constantemente de la voz. Cuando fui a la consulta la psicóloga me dijo: ¿Cómo no te has dado cuenta antes?", asegura.

Y no fue hasta un año después de comenzar a ir a terapia que empezó a encontrarse bien. “El psiquiatra me dijo que tenía que dormir porque mi cerebro estaba desregulado y tenía que descansar por la noche para volver a regular”, añade.

Tras un diagnóstico, meses escuchando su cuerpo y siendo consciente de lo que realmente le pasaba, llegó a la conclusión de que “la depresión fue lo peor y lo mejor que me pasó”.

En este sentido, expone que ahora sabe entender las señales que le manda su cuerpo y tras el diagnóstico empezó “a conocer y a conectar con ese mundo interior”, lo que la ha “transformado muchísimo como persona”.

“Soy una nueva persona y he resurgido”, sostiene Lozano que incide en que “al final mi cuerpo tuvo que petar” para que pidiera ayuda y quiere que otros no lleguen hasta ese punto. Por ello hace hincapié en que no hay que tener vergüenza para pedir esa ayuda si uno cree que la necesita.

“Cada uno tiene su vida y no hay una fórmula mágica para acabar con los problemas de salud mental, pero si alguien no se atreve a pedir ayuda directamente a un profesional, que busque a un familiar, yo, por ejemplo, llamé a mi madre llorando y se lo conté todo”, añade.

La IA, los falsos terapeutas y el intrusismo, en el punto de mira

Tania es el rostro de la campaña Déjate de cuentos. #EligePsicología de COPAO y en el primer episodio hablarán sobre la inteligencia artificial “que ahora todo el mundo la utiliza para cualquier cosa y hay que concienciar a la población de que no se puede sustituir al diagnóstico de un psicólogo con una máquina”.

Por su parte, Mariela Checa, decana del COPAO, asegura que “tenemos que hacer frente al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) disfrazadas de falsos 'terapeutas', que nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga".

“Si tenemos un problema de corazón no dejamos que nos opere un veterinario aunque también sea sanitario. Igual con la salud mental: solo puede tratarla un profesional de la psicología”, señala José Antonio García, vicesecretario del COPAO.