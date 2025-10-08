Los trabajos del centro de día para personas con discapacidad de Benalmádena avanzan: “Es esperanza para cientos de personas”

El primer centro de día para personas con discapacidad de ABAD está un poco más cerca de ser una realidad. Para ello, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benalmádena han destinado 900.000 y 300.000 euros, respectivamente, pero no es suficiente. Por ello desde la asociación han hecho un llamamiento a la ciudadanía y al tejido empresarial para que colaboren con el proyecto.

“Este centro no es solo un edificio, es esperanza, inclusión y futuro para cientos de personas”, ha asegurado Estefanía Rubio, psicóloga y portavoz de la Asociación de Benalmádena Para la Atención a la Discapacidad (ABAD).

Así, ha destacado que este centro de día cubrirá una necesidad real y urgente para muchas familias que, hasta ahora, se veían obligadas a desplazarse a otros municipios o quedarse sin atención especializada.

En este punto ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para pedir su colaboración, recordando que “la luz de ABAD se encenderá más fuerte que nunca con este centro, pero todavía se necesita a toda la sociedad para hacerlo realidad”.

El nuevo centro incrementará la oferta de atención a las personas con discapacidad en el Sistema de Atención a la Dependencia con 20 plazas de estancia diurna, que a su vez servirán de respiro familiar para su entorno.

En una visita a las obras, también ha estado presente la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, quien ha destacado que los trabajos avanzan a buen ritmo.

El nuevo centro de ABAD es uno de los 14 proyectos que han sido subvencionados por la Consejería de Inclusión Social en toda la provincia de Málaga por un importe total de 18 millones de euros a través de los fondos Next Generation para el incremento de 620 plazas en 6 residencias y 8 centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha señalado que “este proyecto avanza con paso firme gracias a la dedicación y el esfuerzo de ABAD, que lleva más de dos décadas trabajando por una atención de calidad a las personas con discapacidad en nuestro municipio”.

Este es “un proyecto tan necesario para tantas familias de Benalmádena, que llevan mucho tiempo peleando por contar con un centro de atención integral, que les evite tener que desplazarse a otros municipios y que ahora está muy cerca de ser una realidad”, según Lara que se ha sumado al llamamiento de la asociación para pedir la colaboración de la ciudadanía.