Más de 12.000 niños se pueden vacunar de la gripe esta campaña 2025-2026 en centros escolares de Málaga

Más de 12.000 niños podrán recibir la vacuna antigripal en centros escolares de Málaga durante la campaña que se inició el pasado 30 de septiembre, según los datos proporcionados por la Junta de Andalucía.

Los niños mayores de dos años están recibiendo la vacuna por vía intranasal, y pueden hacerlo bien en su centro escolar, previa autorización de los padres, bien pidiendo cita en el centro de salud. El año pasado el 65% de los menores escolarizados recibieron este tipo de vacuna antigripal gracias a la colaboración entre las dos delegaciones.

En cuanto a los menores de dos años, tienen que solicitar cita en el centro de salud ya que reciben la vacuna inyectable. Así lo han explicado los delegados territoriales de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, durante una visita a una de las jornadas de vacunación en el colegio Virgen de Belén en la capital malagueña.

Esta es la cuarta campaña consecutiva en la que se vacuna a menores de cinco años, "gracias a lo cual, se ha logrado evitar estos años el 70% de ingresos hospitalarios por gripe grave en Andalucía", según ha explicado Carlos Bautista.

El delegado territorial de Salud y Consumo ha incidido en la importancia de vacunarse ya que "se trata de la manera más efectiva para prevenir este tipo de enfermedades infecciosas evitando hospitalizaciones y proteger a la población más vulnerable como son los niños y los mayores evitando contagios".

Bautista ha estimado que durante la campaña 2025-2026 se vacunará en Málaga a más de 300.000 personas, entre adultos y niños.

El delegado de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, por su parte, ha animado al personal de los centros docentes a vacunarse porque, según ha explicado, "es la mejor manera de mantener los colegios como espacios seguros para los pequeños y garantizar la continuidad de la actividad educativa en los centros a lo largo de la temporada de gripe".

Además, pueden vacunarse también los docentes de menores de cinco años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes, solicitando su cita a través de Salud Responde, ClipSalud+ o en los propios centros de salud.

Calendario gripe-covid

El pasado lunes 6 de octubre dio comienzo la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: 14 de octubre, personas de 80 años o más, grandes dependientes en sus domicilios; 20 de octubre: personas de 70 años o más y los niños de más de cinco años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre: personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud. En esta campaña regional de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.

Las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.