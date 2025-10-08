Denuncian que en cirugía torácica del Hospital Regional de Málaga se quedaron sin enfermeros el pasado domingo

El Sindicato de Enfermería Satse Málaga ha denunciado este martes que durante la mañana del pasado domingo, el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Regional Universitario de Málaga se quedó sin personal de enfermería para relevar al turno de noche.

Los profesionales de la enfermería del centro hospitalario catalogan esta situación de “gravísima” e “insostenible”. Además, sostienen que “ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y la salud laboral de los profesionales”.

Esta circunstancia se dio, al parecer, durante la mañana del domingo. Según explican desde Satse, el turno de noche del Servicio de Cirugía Torácica no pudo ser relevado ante la ausencia total de enfermeros para cubrir el turno de mañana.

Desde el centro hospitalario aseguran que esta situación se dio por "diferentes incidencias sobrevenidas y ajenas a nuestra gestión de recursos humanos" que "dificultaron la cobertura inmediata del turno pese a los esfuerzos realizados".

Esto obligó a una reorganización "improvisada, movilizando e infradotando" a la plantilla de Enfermería de Medicina Interna y Digestivo para cubrir dicho relevo.

“Llegar al punto de no poder garantizar un relevo de turno en un servicio quirúrgico especializado debería encender todas las alarmas de la Dirección”, inciden desde Satse, que añade que están “al borde de la reanudación de la huelga para exigir soluciones urgentes y medidas que garanticen una asistencia segura y digna”.

UCI y Urgencias

En el mismo comunicado, Satse también denuncia que se están abriendo camas de UCI “sin disponer del personal de enfermería necesario para atenderlas”. Para atenderlas, según señalan, se movilizan enfermeros de otras unidades como Recuperación, UCC, para cubrir dichos descubiertos.

Además, explican que el Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Málaga también atraviesa una situación de extrema saturación. “Los enfermeros de urgencias se enfrentan a un número creciente de pacientes de alta complejidad, con mayores cargas asistenciales y más responsabilidades clínicas, con una reducción del número de enfermeros”, añaden.

Hospital Regional

En relación con las informaciones publicadas, desde la Dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga han asegurado que "diferentes incidencias sobrevenidas y ajenas a nuestra gestión de recursos humanos dificultaron la cobertura inmediata del turno pese a los esfuerzos realizados por parte del equipo de coordinación de enfermería".

De igual forma, inciden en que "se adoptaron de forma inmediata las medidas organizativas oportunas para minimizar el impacto asistencial, redistribuyendo temporalmente los recursos disponibles y garantizando en todo momento la atención y seguridad de los pacientes".