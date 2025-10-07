Málaga se vacuna: los mayores y sanitarios de la provincia ya se protegen frente a la gripe y la covid

Una mujer vacunándose en una residencia de Málaga en la última campaña. Paula Tejada

La campaña de vacunación contra la covid y la gripe ya ha comenzado en Málaga. Volverá a hacerse por grupos, según el calendario establecido por la Junta de Andalucía, siendo los primeros las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad.

De esta manera, también ha comenzado la vacunación antigripal de todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios de estos centros residenciales, así como en todos los centros sanitarios, además de los estudiantes en prácticas.

En la última temporada, más de 350 andaluces murieron a causa de la gripe y en los periodos de mayor circulación de los virus respiratorios (VRS, gripe y covid) se llegaron a registrar entre 900 y 1.000 hospitalizaciones a la semana.

Por ello, la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento a todos los profesionales sanitarios de la región para que se vacunen y así poder alcanzar unos niveles de protección mayores frente a la gripe.

Además, inciden en que la vacunación es una forma muy efectiva de prevenir enfermedades infecciosas, junto con la higiene de manos y el uso de la mascarilla.

Cronograma de la campaña

En el calendario marcado por la Consejería, a partir del 14 de octubre, recibirán la vacunación de gripe y covid las personas de 80 años o más y las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales.

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: 20 de octubre, personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre, personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.