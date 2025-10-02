Más de 5.700 médicos de Málaga llamados a la huelga este viernes: "Queremos trabajar con dignidad"

Los médicos de Málaga volverán a salir a la calle este viernes 3 de octubre para manifestarse en contra del anteproyecto del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad porque consideran que “ignora la realidad de nuestra profesión y no nos sentimos reconocidos en ella”, según Pedro J. Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga.

De esta manera, 5.700 profesionales sanitarios de la provincia están llamados a esta huelga que comenzará con una concentración a las 11.00 horas en la plaza del General Torrijos, delante del Hospital Noble de Málaga con una concentración. De allí partirán en marcha hasta la plaza de la Marina, recorriendo todo el paseo del Parque.

Su objetivo principal es conseguir un Estatuto Marco propio que cumpla con todas sus exigencias, “que reconozca nuestras responsabilidades y que nos permita trabajar con dignidad”, según Navarro.

“Pedimos que incluyan medidas que retengan el talento, que nos protejan frente a las agresiones, que vayan encaminadas a la conciliación y que contemplen unas jornadas laborales y de guardia que no pongan en riesgo nuestra salud y por supuesto que ese tiempo trabajado cuente como tiempo cotizado”, ha señalado el pediatra en un vídeo.

Además, ha señalado que los médicos también piden “la clasificación profesional acorde al tiempo de formación y que no exista incompatibilidad entre el ejercicio público y privado. También queremos unos sueldos dignos y adaptados a nuestras competencias y a nuestras responsabilidades”.

Servicios Mínimos durante la huelga

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos para este viernes por la huelga convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SPM) y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

Esos servicios serán como los de un domingo o festivo en el caso de Atención Primaria y de un festivo en el caso de las Urgencias Extrahospitalarias.

Así figura en la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En el ámbito de la atención sanitaria, se mantendrá la actividad asistencial de un día festivo y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, "como mínimo", la actividad propia de un domingo o festivo.

De esta forma, se prestará el 100% de aquellos servicios que habitualmente se ofrezcan en un domingo o festivo; se garantiza el 100% de las pruebas diagnósticas urgentes que se realicen en un domingo o festivo; se deberá garantizar el tratamiento a los pacientes afectados por procesos que, por su morbilidad, requieran una asistencia inmediata "sin romper la continuidad asistencial como son los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica; y, por último, a los Médicos Internos Residentes (MIR), "no se establecen servicios mínimos en atención a las características específicas de su relación laboral".

En las emergencias sanitarias del 061, los servicios serán los propios de un festivo. El Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) ha convocado una huelga que afecta al personal médico de Familia y Pediatras de la Atención Primaria y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, así como al personal MIR correspondiente a esas especialidades que estén en ese momento desempeñando esas funciones tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario este viernes desde las 00.00 horas a las 23.59 horas.