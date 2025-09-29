El Regional y el Clínico de Málaga se unen para promover la salud cardiovascular: el 80% de los infartos podrían evitarse

Cuidar el corazón debe ser una tarea muy importante. Por ello los hospitales públicos de Málaga se han sumado hoy a la conmemoración del Día Mundial del Corazón con distintas actividades dirigidas a pacientes, familiares y profesionales.

Su objetivo principal es concienciar sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ya que los datos de la World Heart Federation aseguran que hasta un 80% de los infartos e ictus podrían evitarse adoptando hábitos de vida saludables.

En el Hospital Virgen de la Victoria, la jornada se ha centrado en la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes y con mayor impacto en la salud de la población.

En la sala de juntas del centro se han celebrado varias charlas divulgativas impartidas por especialistas en Cardiología, que han abordado cuestiones como el diagnóstico de esta patología, la experiencia de convivir con ella y lo que significa seguir tratamiento anticoagulante.

Además, en el vestíbulo del hospital se ha instalado una mesa informativa en la que profesionales y miembros de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM) han enseñado a los asistentes a tomarse el pulso para detectar posibles irregularidades en el ritmo cardíaco.

Por su parte, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha instalado en su vestíbulo principal el cuento interactivo de gran formato Caperucita, una aventura del corazón, impulsado por la biotecnológica Amgen.

Inspirado en los libros Escoge tu propia aventura, esta iniciativa invita al lector a tomar decisiones que afectan a la salud cardiovascular de una protagonista muy actual, con cuatro posibles finales que reflejan las consecuencias de los hábitos de vida.

Durante dos semanas, el libro estará de manera itinerante por vestíbulos principales y salas de espera, para que los visitantes, pacientes y familiares puedan leerlo y escoger su final. El objetivo es educar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés o la alimentación poco saludable.

Tu salud, nuestro compromiso del Colegio de Médicos de Málaga

El cardiólogo malagueño y divulgador científico, Aurelio Rojas, y al presidente de la Asociación de Pacientes del Corazón del Hospital Regional de Málaga (CHAEC), Luis Plaza, se han unido a la campaña Tu salud, nuestro compromiso del Colegio Oficial de Médicos de Málaga con motivo del Día Mundial del Corazón.

En un vídeo difundido en redes sociales, abordar de forma accesible y cercana la importancia de cuidar la salud cardiovascular, haciendo especial hincapié en hábitos saludables, la prevención y el papel activo que puede desempeñar la ciudadanía para reducir los factores de riesgo.

Rojas, que cuenta con 900 mil seguidores en Instagram y más de 155 mil en TikTok, explica conceptos clave como la hipertensión, el colesterol, la diabetes y su relación con enfermedades del corazón, así como las medidas preventivas más efectivas: alimentación, ejercicio, abandono del tabaco, control del peso y seguimiento médico.

Por su parte, Luis Plaza ofrece la perspectiva del paciente y pone valor no sólo en el acompañamiento médico sino también en el del entorno -la sociedad- para lograr una adhesión sostenible a los cuidados cardiovasculares.

El mensaje insiste en la idea de que la salud cardíaca no es una lucha individual sino una responsabilidad compartida: desde el sistema sanitario, las asociaciones, la comunidad y cada persona y concienciar sobre la magnitud de las enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad en España.