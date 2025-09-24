Psicólogos alertan del peligro de usar la IA como sustituto de un profesional: "Son un riesgo. Dan respuestas preparadas"

El intrusismo laboral en la psicología está en auge. El hecho de que los falsos terapeutas cada vez son más habituales y que la población utilice la inteligencia artificial como terapeuta ha puesto en alerta a todo el sector. Por ello desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) denuncian que esto es una amenaza cada vez más presente para la salud mental.

"La salud mental merece respeto, rigor y profesionalidad", subraya Mariela Checa, decana del colegio profesional, que asegura a EL ESPAÑOL de Málaga que “las personas que no tienen la acreditación necesaria para atender los problemas de la población son un riesgo”.

Además, remarca que estas personas también confunden a la ciudadanía y juegan “con el sufrimiento humano”, ya que “les hacen pensar que pueden tener una solución mágica o unos recursos mágicos y eso no es así”.

“La realidad es que cuando tienes un problema de salud mental necesitas un profesional de la psicología que te dirija de forma adecuada, científica y con garantías de que puedas tener una buena evolución y solución”, enfatiza la profesional de la psicología que también es la coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga (SAP).

El riesgo de usar la IA como psicólogo

A este intrusismo laboral se suma otro gran riesgo: el uso de la inteligencia artificial como un psicólogo. Estas herramientas, aunque pueden parecer útiles en primera instancia, carecen de la formación especializada.

Utilizar la IA de esta forma, según Checa, ya está teniendo graves consecuencias en la salud de muchas personas que “en un momento muy vulnerable piden esa ayuda” pero, a su juicio, “la psicología no puede ni debe estar en manos de quienes no cuentan con la preparación necesaria".

Una de las consecuencias del uso de la inteligencia artificial como un profesional de la psicología la ha vivido una familia de Alemania de primera mano. “Hay unos padres en Alemania que han denunciado a Chat GPT porque su hijo de 16 se suicidó, supuestamente, tras tener un intento de abordaje terapéutico a través de la IA”, explica.

En este punto, remarca que los profesionales de la psicología deben ser “muy conscientes” de los riesgos que supone usar la inteligencia artificial de esta forma porque “la IA no empatiza, no es sensible a discriminar sus emociones en el momento y te da respuestas a preguntas totalmente estandarizadas y preparadas”.

Con todas estas cartas sobre la mesa, profesionales de la psicología tratarán estos asuntos el próximo viernes 26 de septiembre en la XXVI Convención de la Psicología de Andalucía Oriental que se celebrará en el Teatro Cervantes de Almería bajo el lema 'Elige Psicología: Variedad que Inspira, Unidad que Impulsa'.

En este evento se reunirán profesionales de la psicología de Almería, Granada, Jaén y Málaga con el objetivo de abordar la salud mental en un momento en el que existe gran intrusismo en el sector.