Repunte de COVID-19 en niños: médicos alertan sobre cambios en virus respiratorios

Tras la pandemia la presencia de virus respiratorios se ha vuelto impredecible. Durante años, enfermedades como la gripe o el virus respiratorio sincitial solían concentrarse en otoño e invierno, pero ahora pueden aparecer en cualquier momento.

“Este verano, además del repunte de COVID, ya se están notificando casos tempranos de VRS en bebés, lo que recuerda que los virus pueden circular en cualquier época del año y que debemos permanecer atentos más allá de los meses fríos”, afirma el doctor José Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría en el Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga.

En las últimas semanas, los centros pediátricos han notado un aumento de casos de coronavirus en menores.

Aunque son episodios que rara vez derivan en complicaciones serias, su coincidencia con la reaparición temprana de otros patógenos preocupa a los médicos, que relacionan este escenario con reuniones familiares, viajes, espacios poco ventilados y nuevas variantes.

El pediatra insiste en que, aunque el virus se mantenga activo, la gran mayoría de los síntomas son comparables al cuadro de un resfriado: fiebre, tos, congestión nasal, cansancio o dolor de garganta.

A veces también aparecen molestias digestivas como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Sin embargo, advierte que de manera excepcional puede surgir el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C), caracterizado por fiebre persistente, dolor abdominal agudo, erupciones cutáneas, enrojecimiento ocular o hinchazón en extremidades, lo que exige atención hospitalaria inmediata.

De cara al inicio del curso escolar, el doctor Sánchez aconseja observar con calma la evolución de los niños y acudir al pediatra solo si la fiebre es muy alta, hay dificultades respiratorias o se presentan señales poco habituales.

Añade que es clave garantizar hidratación y descanso, minimizar la exposición a personas vulnerables y reforzar medidas preventivas como la higiene de manos, la ventilación y la vacunación en menores con factores de riesgo.