Estela Díaz, nueva directora médica del hospital Vithas Málaga

El Hospital Vithas Málaga cuenta con una nueva directora médica. Es la doctora malagueña Estela Díaz, que sustituye a la doctora Carmen Cortés por jubilación.

Díaz es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Posee también el título de Doctora por la Universidad de Málaga en el Programa de Doctorado de Biomedicina, Investigación Traslacional y Nuevas Tecnologías en Salud.

Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, aunque la mayor parte de su carrera profesional la ha realizado en el Grupo Hospitalario Vithas.

En esta empresa ha sido coordinadora médica durante dos años de los centros médicos Vithas Torremolinos, Rosaleda, Limonar, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Nerja para, posteriormente y hasta hace unos días, asumir la dirección del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Málaga.

José María Baena, gerente del Hospital Vithas Málaga, asegura que “la doctora Díaz reúne de sobra todos los requisitos necesarios para este puesto, ya no solo por sus sobradas competencias profesionales, sino también por la enorme calidad humana que atesora y que la ha convertido en una figura referente y querida para el resto de los compañeros y empleados de nuestro hospital”.