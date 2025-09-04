La leche materna, "el mejor alimento para el recién nacido" que protege a las mujeres del cáncer de mama y ovario

La leche materna es “el mejor alimento para el recién nacido”, según expertas en pediatría como la doctora Laura Affumicato. Les permite estar sanos al ser un medicamento natural, sobre todo a los más prematuros, pero hay ocasiones en las que la lactancia materna directa no es posible. Ahí entra en juego la donación de leche materna.

En Málaga, durante el 2024, se alimentaron 175 bebés gracias a la donación de leche materna. En concreto, fueron 80 madres malagueñas las que dieron su leche a aquellos pequeños recién nacidos o prematuros que no podían acceder a la lactancia materna directa.

Este alimento “nutre, protege y también es un medicamento especialmente para los recién nacidos vulnerables como los prematuros”, según Affumicato. Además, “previene infecciones, mejora el desarrollo neurológico y reduce a medio y largo plazo enfermedades como la diabetes, la hipertensión o la obesidad”.

“También aporta beneficios a la madre, como son la reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario”, explica la doctora que añade que "prácticamente todas las madres pueden amamantar”.

La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y acompañada por otros alimentos hasta los 2 años. Eso sí, “el destete es una opción que siempre le corresponde a las madres”.

Cabe señalar que cuando no es posible la lactancia materna directa, existen los bancos de leche. En este sentido, el presidente de la Asociación de Padres de Prematuros de Málaga (Premálaga), Carlos Clavero, sostiene que en Málaga, el Hospital Materno Infantil tiene un “centro satélite del Banco de Leche de Granada que analiza y pasteuriza este producto tan valioso”.

Asimismo destaca que numerosas madres se hacen donantes porque sus hijos nacieron prematuros y quieren devolver la ayuda que recibieron. “Como padre de un niño prematuro os puedo asegurar que es un regalo para toda la vida”, añade en un vídeo difundido por el Colegio de Médicos de Málaga.

Cabe recordar que en estos momentos la leche materna de cientos de mujeres está siendo investigada en el proyecto HERA, que tiene el objetivo de identificar biomarcadores en la leche materna que permitan el diagnóstico precoz de esta enfermedad.

El cáncer de mama postparto es un tipo de cáncer de mama con un pronóstico particularmente agresivo y una incidencia creciente en mujeres menores de 45 años.

