El Hospital Regional de Málaga evalúa a 45 sanitarios tras estar en contacto con un paciente que tenía tuberculosis

El Hospital Regional Universitario de Málaga está estudiando a 45 trabajadores de dos unidades del centro después de haber sido catalogados como contactos estrechos con un paciente que estuvo ingresado y tenía tuberculosis.

Los 45 profesionales pertenecen a las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y Hemodinámica, según ha informado Málaga Hoy y ha confirmado este periódico.

Por ello, tras los hechos, desde el hospital han incidido en que en "su compromiso de garantizar la seguridad de pacientes, familiares y profesionales, activa de forma inmediata los protocolos establecidos ante la detección de un caso índice de este tipo".

De igual forma, han remarcado que "siguiendo las directrices estrictas establecidas por el servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Salud Laboral del hospital, se está valorando a 45 profesionales de las unidades de Cuidados Intensivos y Hemodinámica identificados como contactos estrechos".

Por lo que el hospital "continuará aplicando en todo momento los protocolos oportunos y adoptando las medidas que indiquen los equipos responsables si se detecta cualquier indicio que aconseje ampliar las actuaciones realizadas".