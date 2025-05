Cuatro brotes de sarampión activos en Málaga: 45 casos confirmados en los últimos cinco meses

Los casos de sarampión siguen aumentando en la provincia de Málaga. En concreto, actualmente hay cuatro brotes que se mantienen activos en la provincia con 45 casos confirmados en este 2025, siendo la Costa del Sol la comarca más afectada, seguida de Málaga capital.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Sanidad y Consumo, Rocío Hernández. En este sentido, ha señalado que en estos núcleos afectados de la provincia malagueña, al igual que en el resto de la comunidad andaluza, se ha adelantado la segunda dosis de la vacuna -que por el calendario vacunal se administra a los tres años- a los quince meses y, además, se está ofertando la vacunación a la población adulta que no sepa si ha pasado el sarampión o si está vacunada.

La consejera ha explicado que a estas medidas se suma un seguimiento, una captación activa y una encuesta epidemiológica que se hace a todos los casos de sarampión, "además de todas las medidas de salud pública que llevamos haciendo desde el inicio de este incremento de número de casos en nuestra comunidad".

Último informe de la Junta

Hace tan solo unos días, los casos confirmados en la provincia eran 44. Confirmando un brote en Torrox, con dos afectados; un brote familiar con cinco casos confirmados, de fuente desconocida declarado el 18 de marzo, en la capital; además del brote declarado en el ámbito sanitario, concretamente en el Hospital La Axarquía de Málaga, declarado el 29 de abril, que cuenta con cinco afectados, uno de ellos importado de Marruecos.

Del total de casos registrados en la provincia de Málaga (44 casos), uno se observó en Álora; uno en Casabermeja; nueve en Fuengirola; 18 en Málaga capital; dos en Marbella; siete en Mijas; uno en Ojén; uno en Rincón de la Victoria; uno en Torremolinos y dos en Torrox. En la provincia, la mayoría de los casos se concentran principalmente en el Distrito Sanitario de Costa del Sol (20 casos) y Distrito Málaga (19 casos).

Sobre la estudiante de enfermería en la unidad de digestivo

Por otro lado, Rocío Hernández ha negado la crítica vertida este pasado lunes por el sindicato de enfermería, Satse, según la cual el pasado 9 de mayo una estudiante de enfermería se habría quedado sola a cargo de la unidad de Digestivo del Hospital Regional.

"La estudiante no se quedó sola, eso hay que decirlo y eso es muy importante, nosotros somos muy conscientes de la importancia de formar bien a nuestros profesionales, a nuestros estudiantes de grado, que luego van a ser profesionales de nuestro sistema, la mayoría de ellos, y cuidarlos también, entonces ella no estuvo sola, la estudiante no estuvo sola, estuvo la supervisora de guardia con ella en todo momento", ha señalado.

La consejera ha incidido en recalcar que la referida estudiante estuvo "trabajando asesorada y acompañada y tutorizada por la supervisora de guardia".