Un estudio da la vuelta al efecto de los corticoides en pacientes hepáticos: no provocan fallo, benefician

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Biomedicina de Málaga (Ibima-Plataforma Bionand) ha demostrado que el uso de corticoides no es causante del fallo hepático fulminante en pacientes con daño en el hígado inducido por fármacos.

El hígado es el principal órgano involucrado en el metabolismo y la transformación de los fármacos, y por esa razón, en algunas personas susceptibles, los fármacos o sus metabolitos pueden provocar daño hepático, explica el Ibima en un comunicado.

Estudios poblacionales han estimado que la incidencia de la lesión hepática inducida por medicamentos afecta entre estas personas susceptibles a 14-19 casos por 100.000 habitantes al año.

Se caracteriza porque es una lesión impredecible, no relacionada con la dosis del fármaco, y, aunque suele resolverse espontáneamente, en algunos casos puede provocar un fallo hepático fulminante que conduce al fallecimiento del paciente o a la necesidad de trasplante hepático.

Los investigadores recogieron la información de pacientes del Registro Español de Hepatotoxicidad y de la Universidad de Indiana (EEUU) y realizaron un análisis de emparejamiento por puntuación de propensión, emparejando pacientes que habían sido tratados con corticosteroides o que no recibieron tratamiento según sus características clínicas.

Esta metodología permite reducir la confusión y sesgos a la hora de analizar el papel de los corticosteroides en el desenlace de los pacientes con lesión hepática inducida por fármacos.

Hao Niu, primera firmante del estudio, ha señalado que este "evidencia que el uso de corticosteroides no solo no fue perjudicial, sino que los pacientes con daño hepático inducido por fármacos que fueron tratados con corticosteroides mostraron un beneficio en términos de mayor tasa de normalización de las enzimas hepáticas en comparación con los pacientes no tratados”.

Ha añadido que “este beneficio fue más evidente en los casos más graves y que no presentaban una resolución bioquímica en treinta días".

Este estudio, que ha analizado más de 700 pacientes, ha contado, además de con investigadores del Ibima, con miembros de otros centros como la Universidad de Indiana.

Otro de los autores, Ismael Álvarez-Álvarez, ha explicado que "la decisión de usar de corticosteroides en el tratamiento de la lesión hepática idiosincrática inducida por fármacos es empírica".

Sin embargo, los hallazgos de este estudio "son lo suficientemente alentadores como para poner en marcha ensayos clínicos aleatorizados prospectivos y bien diseñados para evaluar esta opción terapéutica en sujetos con un daño hepatotóxico grave", ha añadido.

