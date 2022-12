Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, pioneros en una investigación internacional sobre apnea del sueño

Los investigadores españoles de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar han dado a conocer las conclusiones de un estudio realizado con la información aportada por las historias clínicas de 90 millones de pacientes que ha permitido la elaboración del primer artículo fundamentado en big data publicado por otorrinos españoles.

El artículo, titulado Comparison of Surgery versus CPAP in a Long Term Follow-up study (Comparación de cirugía frente a CPAP en un estudio de seguimiento a largo plazo) ha sido aceptado en la revista científica de prestigio en primer cuartil (Q1) canadiense Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery.

La investigación ha sido encabezada por los Jefes de Servicio y especialistas del Servicio de Otorrinolaringología de los dos hospitales españoles, los doctores Carlos O’Connor Reina, Carlos Casado Morente y Laura Rodríguez Alcalá junto al Jefe de Servicio de Neumología, el doctor José María Ignacio García.

El estudio, basado en el seguimiento durante 5 años de forma retrospectiva de 90 millones de pacientes, demuestra que el tratamiento quirúrgico de la apnea del sueño comparado con el uso del CPAP es superior a la hora de prevenir la aparición de Diabetes tipo 2. La CPAP (continuous positive airway pressure-presión positiva continua en la vía aérea) es una máquina que proporciona aire mientras la persona duerme a una presión lo suficientemente alta como para evitar que las vías respiratorias colapsen. El aire presurizado fluye a través de una máscara que se sella con la boca o la nariz. El trabajo concluye que la aparición de diabetes en los pacientes operados por apnea del sueño tras cinco años de seguimiento era casi de un 50% menos que los pacientes que usaban CPAP. Aunque las dos terapias ejercen un efecto protector frente a la diabetes, la cirugía de otorrinolaringología en este estudio ha demostrado que su efecto es sensiblemente mayor.

El proyecto de investigación se ha podido realizar gracias a la red global de investigación en salud TriNetX que combina los datos de los registros médicos de más de 60 instituciones de salud a nivel mundial y la colaboración del departamento de informática biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Se trata del primer artículo basado en Big Data que ha publicado un servicio de Otorrinolaringología español y es el primero de este tipo publicado en Europa. Este trabajo confirma la investigación realizada por el Departamento de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de Stanford quienes, usando la misma tecnología investigadora, llegaron a una conclusión similar en un artículo publicado hace 6 meses.

"Es de agradecer que el grupo Quironsalud a través de su Departamento de Investigación e Innovación, con su responsable Rocío Díaz haya confiado en nuestro servicio para poder ser pioneros en poder usar la herramienta del Big Data con el objetivo de poder explicar a nuestros pacientes el pronóstico y evolución de sus enfermedades y, en consecuencia, elegir el tratamiento más correcto”, refiere el doctor O’Connor.

