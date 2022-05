Calle Larios, ¿libre de humos?: la petición de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga

Imagina que vas fumando por la Alameda Principal, pero al girar a tu izquierda para acceder a calle Larios tendrías que apagar tu cigarrillo. ¿Lo ves posible? La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sí.

La AECC ha pedido públicamente que la malagueña calle Larios sea un lugar libre de humo por la cantidad de personas que habitualmente pasan por allí, "una de las arterias comerciales más importantes de España, puerta de entrada al Centro de Málaga". Esta propuesta es parte de una campaña de recogida de firmas para que se prohíba fumar en diferentes lugares típicos de municipios españoles como el Parque del Retiro en Madrid, los jardines del Alcázar en Segovia, la muralla de Ávila o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Una vez se recojan estas firmas, la AECC las presentarán en los ayuntamientos para hacer la solicitud. Según explican en un comunicado, las firmas también serán útiles para "instar al Gobierno a que acelere los plazos y que antes de que finalice 2022 la ampliación de la Ley Antitabaco esté ya en trámite".

Sobre ello, la AECC reclama ampliar la actual Ley Antitabaco para proteger a la población en general y a los menores en particular. Saben que es difícil, pero no imposible. Comparan la solicitud con la que un día se planteó cuando se quiso peatonalizar la famosa vía. "Hoy todos caminamos por calle Larios y ya no hay vehículos. Conseguirlo no es imposible", recalcan.

De hecho, les gustaría que si se consigue dar este paso, se impusiera esta medida en playas, terrazas y zonas verdes de la ciudad. Igualmente hacen hincapié en lo importante que sería tomar esta medida en una calle donde se celebran en el mismo año la Feria, el Carnaval, la Semana Santa y los eventos navideños.

Según datos del Observatorio del Cáncer de la AECC, el número de fumadores en la provincia de Málaga se sitúa en las 298.025 personas, el 21% de la población. El 17 por ciento son exfumadores (243.006 personas); el 3%, fumadores ocasionales (40.297 personas) y el 59% no ha fumado nunca.

