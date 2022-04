137 personas hospitalizadas con Covid y notificados cinco fallecidos desde el viernes en Málaga

Noticias relacionadas El mes de abril se inicia con cuatro fallecidos más y un aumento de hospitalizados en Málaga

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado este martes, de acuerdo con la nueva estrategia de vigilancia aprobada por la Comisión Nacional de Salud Pública, los datos de COVID-19, donde destaca el fallecimiento de cinco personas desde el pasado viernes -último día con datos-, lo que eleva el total en la pandemia a 2.401.

Además, desde el pasado viernes se ha incrementado el número de encamados, con 137 (+20), siete de ellos en las UCI. Así, ha habido 53 nuevos ingresos hospitalarios (13.732 en total), de los cuales 1.136 han sido en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Igualmente, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de 957 positivos oficiales detectados por PDIA (PCR y test de antígenos), elevando el global a 281.380; mientras que el número de recuperados asciende ya a 273.839, después de sumar 907 en los últimos días.

Respecto al proceso de vacunación en Málaga, el Gobierno andaluz ha informado de que se han administrado hasta la fecha 3.465.430 dosis. Así, 1.439.145 ciudadanos han recibido al menos una dosis y 1.405.200 cuentan con la pauta completa. En cuanto a la tercera dosis son 767.520 las inoculadas.

Desde el pasado 28 de marzo, la realización de pruebas diagnósticas se hace a personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), en ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. La vigilancia nacional se centra en estos grupos, aunque en Andalucía, además, se realizan cribados en centros hospitalarios para aquellas personas que vayan a realizarse algún tipo de intervención o sean ingresos por urgencias, independientemente de la causa de dicho ingreso.

En cuanto al control de la COVID-19 en la población general, y siguiendo la Estrategia, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizan aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Respecto a la situación en los centros educativos malagueños, en estos momentos en la provincia de Málaga no hay ninguno cerrado ni en su totalidad ni en aulas.

