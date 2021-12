Juanma Moreno: "Los brotes del Regional han supuesto un aviso para la ciudadanía y para los profesionales"

"Todos los brotes están controlados y afortunadamente tengo que decir que en la inmensa mayoría de los casos están siendo de carácter asintomático", explica Juanma Moreno cuando se le pregunta sobre la situación del Regional tras saltar ayer la noticia de la existencia de 25 contagios en tres brotes situados en las plantas de Digestivo, Medicina Interna y Neurocirugía de este centro hospitalario. Estos se sumaban al de la pasada semana relacionado con una comida de Navidad. Sobre este último, el presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que "ya se han incorporado prácticamente todos los profesionales".

Según el presidente de la Junta, estos brotes "han supuesto un aviso, no solo al conjunto de la ciudadanía, sino que también a los profesionales". Así, ha querido pedir prudencia para evitar que los brotes nazcan en centros tan sensibles como los del sector sanitario.

Por este motivo, ha apuntado que "desde el SAS y la Consejería de Salud se ha impulsado el pasaporte Covid para que tanto familiares como profesionales accedan a un entorno más seguro", con el objetivo de evitar que los contagios se sigan produciendo.

Respecto a los sanitarios, ha querido agradecer su respuesta, que halaga como "muy positiva". "Ellos mismos han cancelado cenas y comidas de Navidad", ha dicho. En sus propias palabras, Moreno ha mencionado que "la sexta ola ya es una realidad" y que sin prudencia "nos puede generar muchos problemas".

Además, el presidente ha querido hacer hincapié en la importancia del pasaporte Covid, que recomienda que los andaluces vayan descargando porque "previsiblemente esta Navidad es que cuando quieran ir a un restaurante o discoteca vayan a tener que presentarlo". Ha querido agradecer, asimismo, a la hostelería que hayan sido ellos los que lo hayan pedido, porque eso les hace un sector "muy maduro".

Sobre esto, ha añadido que hay dos opciones: "O empezamos con las restricciones con los aforos, que no se contempla, o creamos ambientes seguros". Así, ha querido responder a aquellos que no sean partidarios del pasaporte, porque le consta que "no a todos les gusta". "El pasaporte Covid no es discriminatorio, porque como ya todo el mundo sabe todo el mundo puede vacunarse y el que no se vacuna es porque no quiere. Él o ella sabrá", ha respondido con firmeza, añadiendo que en caso de que si el TSJA lo autoriza, en torno a 48 horas más tarde ya podría aplicarse, una vez se publique la orden en el BOJA.

En cuanto a la mascarilla en el exterior, Juanma Moreno ha dicho que lo que se pide es "abrir un debate riguroso sobre la autoridad de la mascarilla en el exterior", no para "cuando uno camina solo por la calle", sino en aglomeraciones donde hay "una alta concentración de personas en un mismo punto", como se está viendo en estas fechas navideñas.

